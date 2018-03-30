瞭望之窗》美中兩強角力下的台灣戰略

台灣夾在美中兩強競爭中間，必須找出生存之道。以目前美方對蔡英文相對滿意，對習近平防衛心升高的情勢來看，台灣的外部環境居於有利地位，的確擁有較多機會進一步來提升台美闗係，甚至進一步延伸到與其他主要國家關係的加強。

托克維爾

日前美國總統川普大膽出招，在韓國居中斡旋下，表達願意與北朝鮮領導人金正恩會面的訊息，震驚國際社會，也讓朝鮮半島緊張情勢急轉直下。但這場2018年年度外交大戲尚未結束，因為看似可能要被邊緣化的中國，卻在北京秘密接待了金正恩的來訪消息曝光後，進入另一高潮。這場被視為是金正恩施展高明外交手腕的訪問，讓中國國家主席習近平搶在川普、韓國總統文在寅和日本首相安倍之前，用「習金會」將了其他人一軍。

「習金會」之所以令人意外，是因為金正恩於2011年接掌政權以來首次出國。過去中國就是北朝鮮的老大哥，提供包括糧食、能源、經貿等援助。這也是為何川普上任之初，急欲尋求習近平合作來約制金正恩的挑釁舉動之原因。但金正恩上任以來，不僅習近平未循往例造訪，金政因也從未訪問北京，他本人更是有意走自己的路，在發展核武與飛彈議題上與北京不同調。唯「習金會」能夠成型，固然是金正恩在會晤川普之前刻意的外交操作，卻也讓習近平成功奪回主導權。

金正恩施展高明外交手腕的訪問，讓中國國家主席習近平搶在川普、韓國總統文在寅和日本首相安倍之前，用「習金會」將了其他人一軍。（AP）

無論如何，若再加上近來川普啟動對中國的貿易戰，儘管有點雷聲大雨點小，但川普國安團隊新成員卻又多是外交鷹派，未來美中關係的角力的激烈可想而知。經貿、朝鮮半島兩大棘手問題已經擺上檯面，南海領土爭端也箭在弦上，近來由於台美關係出現若干進展，也讓台灣問題的優先順序有向上提升的趨勢。

台灣被置於華府與北京的爾虞我詐、相互猜忌和角力攻防之間，兩岸關係仍然處於低盪，但台美關係卻有升溫之勢。美國國會無異議通過提升台美高層官員互訪的《台灣旅行法》。原本可以選擇不簽署讓此法案自動生效的川普，刻意做出簽署的動作，打「台灣牌」的動機再清楚不過。但《台灣旅行法》的成功立法，雖然不對行政部門有強制約束力，因為外交事務仍較屬美國總統職權範圍，至少這呈現出美國國會與民意對台灣的同情與支持。

但川普政府也不全然只想利用台灣做為籌碼，畢竟台美關係有《台灣關係法》做為政策基礎，還有多年來實踐的經驗，即使川普性喜交易，也不能違背國會所代表的民意。現階段川普政府內部對於台灣與兩岸議題的主流看法是：台灣總統蔡英文上任以來持續向北京傳達善意，也從未挑釁，極力維持現狀。但華府認為中國拒絕與蔡英文政府進行官方對話，更多方施壓，這對蔡英文的善意是「不合理」的反應。因此當中方加大對於《台灣旅行法》的批判分貝，或是持續對台灣的國際空間進行傷害與窄化的打壓時，華府認為北京的作為無助兩岸關係和緩，更為台海情勢增添不穩定性因素。所以當年初中國片面宣佈M503航線時，美方也公開呼籲北京自制。當北京繼續阻撓台灣參與「世界衛生大會」等重要國際組織之際，華府也願意仗義執言。

川普啟動對中國的貿易戰，儘管有點雷聲大雨點小，但川普國安團隊新成員卻又多是外交鷹派，未來美中關係的角力的激烈可想而知。（EPA）

尤其不久前習近平在中國兩會完成修憲取消任期限制，讓包括美國在內的國際社會感到震驚，深覺中國將走回獨裁專制的道路，也讓國際輿論轉向對於中國「銳實力」的討論。是以近期台美關係的進展，讓原本不具急迫感與優先順序的台灣議題，瞬間又再浮上美中關係的檯面。

現階段北京最為關切的，就是在《台灣旅行法》完成立法之後，美方會否立即拉高台美官員互訪的層級。特別是六月中旬美國在台協會台北辦事處新辦公室的開幕儀式，北京近期積極探詢美方可能派出的內閣官員層級，極力防阻此一局面倒向對台灣有利的發展方向。

此時此刻的台灣，夾在美中兩強競爭中間，必須找出生存之道。以目前美方對蔡英文相對滿意，對習近平防衛心升高的情勢來看，台灣的外部環境居於有利地位，的確擁有較多機會進一步來提升台美闗係，甚至進一步延伸到與其他主要國家關係的加強。台灣必須運用如此有利的外部環境，全面性地強化台灣的戰略價值與民主成就，同步輸出國際。

另一方面，面對北京對台灣展開密集的預期性打壓動作，蔡政府也必須強化外交團隊的作戰能力，向國際展開有效的論述，在國內進行民主深化與經貿自由化等市場開放措施。可以預期，台灣的邦交國與今年參與國際組織的努力，將遭遇來自北京更強硬的打壓。是以台灣對內與對外論述必須強調這是中國惡意破壞與傷害台灣的片面作為，台灣絕非挑釁者。在現階段國際社會彌漫一股「畏中」與「制中」的氛圍之際，更有利台灣凸顯其貢獻與價值的時機。

尤有甚者，川普日前任命新的國務卿龐培歐與國家安全顧問波頓，都屬於愛國主義陣營的現實主義派，外交上更是鷹派，對任何對美國國家利益可能的威脅都是不假辭色。由他們來制訂與執行川普的「印度太平洋戰略」，台灣絕對能夠扮演重要的角色。台灣應該透過官方與「二軌」等非官方管道，自動提出台灣所能貢獻的行動方案。