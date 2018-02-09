瞭望之窗》日本核災食品爭議不應影響台日關係

外交與內政的確需要求取平衡，民眾食品安全與追求外交關係的突破並非相互排斥。有關日本核災區食品應否開放進口，蔡政府理應參考國際規格與標準，在適當的時機做出適當的處理，同時向民眾進行最客觀而安全的說明。

托克維爾

台灣花蓮發生嚴重地震災情，日本首相安倍除了親自用毛筆寫下「台灣加油」的文字為災民鼓勵，更立即派遣七人小組的救援隊，攜帶高端生命偵測儀器前往花蓮協助救災。許多日本民眾也於第一時間表達對台灣與花蓮民眾的同情與支持，足證台日兩國「患難見真情」的友誼。

對照先前台灣部份傳媒與在野黨人士炒作日本核災區食品爭議，並將之連結到台灣能否爭取「加入跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）談判，安倍政府對台灣地震災情的善意作為，顯示台日兩國外交是多面向的，不會受到單一議題影響，干擾到其他層面的合作與進展。

花蓮發生嚴重地震災情，日本首相安倍立即派遣七人小組的救援隊，攜帶高端生命偵測儀器前往花蓮協助救災。（EPA）

台灣部份媒體與名嘴在評斷台灣與主要國家關係時，往往從單一角度切入，誇大解釋其對台灣整體外交關係的衝擊，甚而民眾也受到誤導。例如，不久前美國國務院網撤除台灣國旗，台灣外交單位固然有必要向美方詢問爭取，更必須向民眾清楚說明原委。重要的是，切莫讓有心人士與媒體誤導輿論，形塑台美關係退步的印象。事實是，台美關係舉凡在軍事交流、經濟互動、政治溝通與文化教育等層面的往來密切，並未受到此單一事件影響，彼此的互動與進展依然密集。最近的進展是美國參議院繼先前眾議院通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）之後，也在該院外交委員會無異議支持通過此一法案。下一步就是等待美國總統川普簽署成為法律。川普政府去年年底公佈的國家安全戰略報告更重申依據「台灣關係法」執行對台軍售的承諾。

同樣地，近來炒得沸沸揚揚有關日本核災食品應否解禁一事，台灣輿論界也陷入相同的短視評論。台日關係並未因為此一議題就延宕其他議題的進展，包括攸關漁業與經貿等主題在內的定期政府部門對話仍然持續進行，安倍政府也未排除台灣爭取參與CPTPP的談判機會，更無意將其與核災地區食品是否開放牽扯。

美國國務院網撤除台灣國旗，台灣外交單位固然有必要向美方詢問爭取，更必須向民眾清楚說明原委，切莫讓有心人士與媒體誤導輿論，形塑台美關係退步的印象。（資料照，擷取自美國國務院官網）

因為無論台灣是要爭取與最早的TPP第二輪談判，還是現階段美國退出後的CPTPP（11國TPP）談判，關鍵並非在於日本政府是否同意，而是必須與所有CPTPP會員國進行雙邊協商並達成協訂。在此之前，台灣必須做好市開放與國內說服的準備，這些在談判之前必須完成的工作只能操之在己，與是否開放日本核災食品並無太大關聯。更何況，就算日本支持，中國也會施壓其他CPTPP會員國阻撓台灣參與。

此外，安倍政府多次公開表示支持台灣出席「世界衛生大會」（WHA）。日前北京片面M503以及其他新增航線後，日本政府也循外交管道分別向北京以及「國際民航組織」（ICAO）表達關切。安倍政府雖然屢屢嚐試說服台灣蔡英文政府以科學標準與國際現況來開放日本核災食品進口，但並未因為沒有進展，就拿其他議題來威脅或抵制台灣。

更重要的是，日本是台灣在亞洲最重要的安全與經貿夥伴。台日之間有著共同的安全與經貿利益，台灣海峽是日本能源進口的重要管道，絕對不能容忍台灣成為中國管控的「內海」。此外，台日在漁業、南海、東海等議題上雖 然都有各自立場，但在民進黨政府與自民黨政府執政較具互信的基礎上，多能從大局思考來化解爭端。甚且台灣在積極推動「新南向政策」之際，日本也同意共同在第三地進行開拓市場的合作。而在川普政府去年揭櫫所謂「印度太平洋戰略」之後，台灣位於美國、日本、印度、澳洲這四個「印太戰略」成員國中間，最具樞紐的關鍵戰略位置。無論是在安全維護、民主鞏固、經貿連結等層面，台灣都可有效發揮重要功能。

在川普政府去年揭櫫所謂「印度太平洋戰略」之後，台灣位於美國、日本、印度、澳洲這四個「印太戰略」成員國中間，最具樞紐的關鍵戰略位置。圖左為美國副總統彭斯。（Bloomberg）

面對中國在政治、經濟與軍事上的強勢崛起，以及朝鮮半島情勢的詭譎多變，安倍政府有意改善與北京關係，近來陸續派出自民黨幹事長與日本外相訪問北京，商討今年舉行日中首腦會談的可能性。日本急欲牽制中國的野心，但也明確表明與中國互動交往的態度。台灣的蔡政府也多次重申兩岸應該不預設前提的重啟官方對話。顯示台日兩國面對中國，採取同樣的「避險」（hedging）戰略，這又讓台北與東京之間存在著某種安全與軍事合作的隱型共識。再加上安倍與蔡英文私交甚篤，後者在競選總統選戰期間訪問東京時，即巧妙地與安倍「不期而遇」。從安倍決定用親筆表達對台灣地震災民的力挺不難看出他對台灣獨特的情感。

安倍用親筆表達對台灣地震災民的力挺不難看出他對台灣獨特的情感。（取自日本首相官邸臉書）

外交與內政的確需要求取平衡，民眾食品安全與追求外交關係的突破並非相互排斥。有關日本核災區食品應否開放進口，蔡政府理應參考國際規格與標準，在適當的時機做出適當的處理，同時向民眾進行最客觀而安全的說明。無論是否將依據日前衛生福利部透露的由「地區性管制」調整為「風險性管制」，皆應該提出完整的政策說帖與食品安全監督機制。在野黨與部份反對人士也應該從理性辯證的角度來討論，而非引用不夠客觀的論述和數據，或者流於非黑即白的「二分法」民粹式煽動，如此才能讓台日關係在兼顧台灣民眾健康利益以及關照雙邊關係深化之間，獲得最好的平衡。

縱使台灣受到中國打壓，整體外交處境艱難，但能夠得到主要國家的支持與協助，即是可貴的外交成果，應該格外珍惜。