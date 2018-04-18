胡，怎麼說》劉結一賣軍演、賺文攻，買空賣空！

今天4月18日，中國軍隊在台灣海峽對岸的福建沿海泉州灣石獅靶場，實施實彈射擊，軍事演習預定從早上8時到午夜12時。只要不自己嚇自己，今天就如其他每個「日常」，肯定不會發生任何重大變故，大家可以安心過日子。

中國國台辦主任劉結一企圖無限擴張軍演的政治邊際效用，把武嚇當文攻運用，根本就是藉火砲打嘴炮，大耍買空賣空之計（資料照，中央社）

中國國台辦主任劉結一企圖把軍演的政治邊際效用無限擴張，指稱軍演針對台獨，軍演既然是武嚇，他又把武嚇當文攻運用，根本就是藉火砲打嘴炮、賣軍演賺政治效果，大耍買空賣空之計，目的就是要台灣人民自己嚇自己，透過親中媒體及政客的炒作，讓軍演對台政治效果倍增。

中國軍隊在福建沿海劃設岸置火砲的靶區，約200平方公里禁航區，大約比金門大一點、比台北小一點，是在自家門口軍演。（圖擷自GoogleMap）

中國軍隊在自己沿海劃一個約200平方公里禁航區，大約比金門大一點、比台北小一點的海域，做為岸置火砲、艦砲、導彈、長程多管火箭、軍機等的靶區，中國在自家門口軍演，愛怎麼演也只能由它，且它並未公布這次軍演的規模、軍種、實彈射擊的武器等，不過，既然是武嚇，規模就小不了，既然是武嚇，場面一定搞得猛烈火海，也既然只是武嚇，軍演演完了，就都結束了，不會有進一步軍事威脅行動。

台灣不怕武嚇，但必須有憂患意識，必須盡全力做好國防。圖為國軍實施實彈射擊。（資料照）

以上推估決不是輕敵，中國軍力近年快速崛起，對台灣及各鄰國的威脅與日俱增是事實，軍事壓力更迫近了。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，台灣不怕武嚇，但必須有憂患意識，必須盡全力做好國防，必須把有限的資源做最適當有效的運用，必須在最短時間內把扁、馬兩任十多年來，武備鬆弛的情況扭轉過來。