胡，怎麼說》習皇「賞見」老蕭那7分鐘...

「成聽訓隊形，集合！」拉了好多關係，套了好大交情，好不容易才獲得習皇「賞見」，蕭萬長一行那有不誠惶誠恐去「晉見」的？

博鰲亞洲論壇2018年年會今天開幕式前，習近平接見了蕭萬長率領的台灣企業家代表團，寒暄了幾分鐘。（中央社）



老蕭見習皇，總共7分鐘，雖無三呼萬歲，客套請安行禮如儀免不了，3分鐘是習皇訓話，在俯首聽訓後，時間大約只餘一分多鐘，老蕭連忙把中國頒佈的對台31條端出來，懇請習皇「下旨」落實，習皇沒回話，只點點頭，7分鐘時間到，賞見、晉見就這樣結束了。最後拍張大合照，老蕭等40人回去就可向人誇示，令人聯想的就是齊人驕其妻妾的醜態。



從中國上海博鰲論壇的場景來看，尤其那張老蕭面對習皇，就如聽訓檢閱的小兵般挾緊屁股肅立的照片，就可看出那有什麼「蕭習會」？那不是賞見、晉見還是什麼！

習近平今出席博鰲論壇，在與川普進行國際政經大較量時，仍抽空接見蕭萬長一行，就是因為「台灣」仍是美中關係的一張尚未真正打出、也不能輕易打出的政治大牌。（彭博）



在習近平與川普進行國際政經大較量之時，仍抽空接見蕭萬長一行，就是因為「台灣」仍是美中關係的一張尚未真正打出、也不能輕易打出的政治大牌，蕭萬長一行雖對台灣影響力很小，習的講話雖重彈舊調，仍可嗅出習的調子放軟，有藉此穩住台灣的味道。不過，老蕭只有7分鐘價值，那還是「老朋友價」呢。



老蕭等人當然有求於習，在習皇登基後，首次獲得習的賞見，就好比取得兩岸「頭號買辦」的認證，就可取代連戰過去曾在胡錦濤時代享有的地位與好處。

中國硬逼台灣臣服在一個中國原則的九二共識之下，去朝拜中國、演出晉見醜態的，永遠就是那些被台灣人民唾棄的買辦之流。（資料照，美聯社）



從習皇「賞見」老蕭的那7分鐘，可看出中國、台灣的關係，說有多麼扭曲就有多麼扭曲，中國硬逼台灣臣服在一個中國原則的九二共識之下，但大多數台灣人民都不接受，那麼，去朝拜中國、演出晉見醜態的，永遠就是那些被台灣人民唾棄的買辦之流。



台灣不是美國川普的棋子，也當然不是中國習近平的棋子！