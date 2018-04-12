胡，怎麼說》台獨不是言論自由？那就是床頭吵、床尾進監牢！

中國國台辦再批台灣閣揆賴清德的「台獨工作者」說，更聲稱台獨不是言論自由，以這項說法來檢驗柯P曾說過的兩岸「床頭吵，床尾和」，推論的結果就會是「床頭吵台獨，床尾關進監牢」！

台北市長柯文哲（左）去年曾形容兩岸是「床頭吵，床尾和」，廣受批評，前天才坦承失言。（資料照）



柯P去年7月曾講出「床頭吵，床尾和」，廣受批評，卻在前天才坦承失言，雖然認錯總比硬坳要好，但是反省實在來的太遲，而且「言出如箭，不可亂發，一入人耳，有力難拔」。



中國對言論一向嚴控管制，現今尤烈，「舉報台獨」更到了無所不用其極的地步，床頭吵，如果不小心提及台獨或批評習皇、中共一黨專政等等禁忌話題，可能會被「舉報台獨」及其他，人在中國，將會被控觸犯反分裂國家法、顛覆國家政權罪等，床尾可能馬上進監牢，人即使不在中國，也會被以種種嚴苛手段如產品被禁、入境中國可能被捕等等處罰。



把兩岸關係化約比做床頭吵、床尾和的夫妻關係，這不是普通白目，而是非常非常的白目。

台灣是民主自由國度，對台獨、統一等言論，都是100%容忍，與中國截然不同；圖為3月在凱道上舉行的一場活動，有好幾面五星旗在總統府前揮舞。（資料照）



中國方面的「台獨不是言論自由」說法，並且不時放出對台獨「零容忍」的狠話，其實剛剛好把習近平掛在講邊、柯文哲也講過的「兩岸一家親」，直接打入臭水溝。



台灣是民主自由國度，對台獨、統一等言論，都是100%容忍；中國則是一黨專政國度，不但不能講台獨，連講統一都要依照中共的講法才行。



只要稍為比一比，就可了解台灣、中國是兩個不同國家、更是兩個世界，不同的兩個世界怎麼一家？怎麼去親？硬送作堆迫婚嗎？「兩岸一家親」的講法實在太荒唐！



「兩岸一家親」柯P不願收回，那就繼續留著自己去親吧。

中國一黨專政，不但不能講台獨，連講統一都要依照中共的講法才行。圖為中國國家主席習近平。（資料照。美聯社）