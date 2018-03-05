胡，怎麼說》習近平對台新兩手策略-廣吸順民、豢養暴民

習皇登基，然後呢？台灣最該關注的，不是忙著對習皇冷嘲熱諷，而是在習一人獨裁、長久在位之下，將祭出什麼樣對付台灣策略？

習皇登基，台灣最該關注的，是在一人獨裁、長久在位之下，將祭出什麼樣對付台灣策略？（路透）



從習皇登基前夕的種種訊息分析，習近平新時代對台兩手策略輪廓已出現，那就是廣吸「順民」，加強豢養「暴民」，並虛化台灣政府，中共中央跳過台灣政府，透過管道直接統御順民、操控暴民，讓台灣喪失自主，被其掌控，落入被統一的末日終局！



中國日前宣布的所謂惠台31條，就是「廣吸順民」策略一環，包括台灣的統派政黨、政客、媒體本就是其「政治順民」之外，更加緊吸納台商、台幹做為「經濟順民」，更擴及「文化順民」、「教育順民」、「演藝順民」等等。那些「順民」處處可見，族繁不及備戴。

中國日前宣布的所謂惠台31條，就是習皇登基前「廣吸順民」策略一環。（美聯社）



親中的政、媒、學人士喜滋滋的歡迎31條，聲稱可享中國國民待遇甚至超過，還有藝人稱要移居北京發展，其實，中國順民豈是那麼好當的？



就權利、義務來看，他們享中國順民的權利，就必須盡順民的義務，反台獨是最基本的，更必須遵守中國國內法、接受中共一黨專政統治、擁護習皇領導、放棄人權、放棄民主生活、放棄言論自由、不得批評中共等等。



胡蘿蔔與大棒子兩手策略，一向是中國對台政策基調，31條並未脫離此基調，在親中統派媒體操作之下，讓人只看胡蘿蔔、忘了大棒子，甚至炒作嚮往專制的效率、崇拜習皇等反民主的黑暗歪論，這是習皇登基後，台灣的最大危機。

在親中統派媒體操作下，讓人只看中國對台政策的胡蘿蔔，甚至炒作嚮往專制的效率、崇拜習皇等反民主的黑暗歪論，這是習皇登基後，台灣的最大危機。（法新社檔案照）



「豢養暴民」一向是中國對付台灣陰謀的一環，那些「暴民」大致可分為在台亂台藉民主反民主、在中國反台獨兩大類，在中國的暴民，以舉報台獨、舉報把台灣或中華民國列為國家為常業，無限上綱瘋狂批判；在台灣的「暴民」，則街頭上、網路上等都可見到。



不過，一些急統派激進暴力的行徑，造成台灣人民對中國、對統一更大反感，在習皇登基後，不會放棄此惡質措施，但有可能會調整策略，操作會更細膩，並擴大層面到學界、藝文教界等反政府團體，暴而讓人無法直接將之定位為暴，亂而提出歪理並振振有詞。

最近又傳出中共將調整組織，合併與台灣關係最密切的中台辦、國台辦、港澳辦。（資料照）



至於最近傳出中共有意提中台辦、國台辦、港澳辦合併，以及台胞證數碼改為18碼與中國人民相同，目前雖未得到證實，但由此可窺知中國虛化台灣政府的「陽謀」，中共中央未來將統合台港澳機構，將台灣港澳化，跳過不接受一個中國的台灣政府，直接統治、統御台灣那些依附、投靠、認同、傾向、有所求於中國的「順民」，並透過選舉插旗地方首長、再伺機操控扶植一個接受一中、特區化的台灣政府。



危機已現！台灣必須相信民主，台灣選民將以手中的選票，唾棄中國透過「順民」插旗台灣、對台灣前途指手畫腳！台灣必須堅持法治，以法治阻絕中國豢養的「暴民」，不容其肆無忌憚的橫行亂台！

中國領導人習近平掀起稱帝爭議。（美聯社）