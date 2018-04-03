胡，怎麼說》我是妖魔，我們都是妖魔！

照中國網軍的標準，戴耀廷是妖魔，賴清德是妖魔...，港獨、台獨...等等，只要提到「獨」字的，無論思想、言論...，全都是妖魔，那麼，我是妖魔，你也是妖魔，我們都是妖魔！



其實，中國網軍及其背後役使它們的中共專制政權，才是名符其實的妖魔，大小妖魔們何不自己先照照鏡子，看看自己的妖魔醜怪樣？卻胡亂栽贓誣指別人為妖魔。

香港大學副教授戴耀廷日前到台灣參加一場座談會，發表的言論主要是「反專制」，提到如果反專制成功之後是怎麼樣？依據國際人權公約的人民自決權利...，伸展到香港的的未來是怎麼樣？

香港大學法律系副教授戴耀庭在台灣參加論壇時發言提及，香港未來依據國際人權公約人民自決。卻觸動親中的香港政府和政黨敏感神經，被指是公然宣揚香港獨立、分裂國家。（資料照）

戴耀廷的談話只是民主ABC，與他過去的言論並無不同，並沒有所謂「宣揚港獨」，卻遭中國網軍斷章取義曲解，對他做漫天滿地的人身攻擊，甚至汙指他為戴魔、戴妖云云，中共的喉舌媒體加大攻擊力道，指他的言讑違憲違法，參加的那個座談會在搞港獨、台獨、疆獨、蒙獨、藏獨五獨亂華、五獨聯合抗共反中云云。中共治下的香港政府也發表聲明強烈譴責戴耀廷宣揚港獨...。

真是欲加之罪，何患無辭？中共根本就是藉打擊戴耀廷，殺雞儆猴，炮製寒蟬效應，來為修改香港基本法第23條、全面禁錮香港人民的言論自由暖身。

香港泛民主派今（2）日舉辦遊行，力挺戴耀庭，捍衛言論自由。（圖取自香港社民連臉書）

中共的操作手法之粗暴拙劣，簡直妖氣森森、魔影濃黑，而台灣的泛藍社群網站、親中媒體及名嘴竟配合其操作，大肆炒作「五獨亂華」議題，藉著台灣的言論自由，砲口對內，自甘墮落為極權專制政權禁錮言論自由的爪牙，淪為妖魔們的小跟班。

行政院長賴清德日前答復藍委的提問時，重申自己的理念是主張台獨的政治工作者，中國網軍簡直抓狂亂罵將賴揆妖魔化、中共媒體則什麼制裁賴清德、全球通緝他等等惡言都出籠，中國國台辦昨天跟進謾罵。顯然又是網軍、媒體、官方三段式攻擊的一貫操作手法。

行政院長賴清德日前到立法院答詢時重申自己的理念是主張台獨的政治工作者，中國網軍抓狂、中共媒體惡言出籠，中國國台辦也跟進謾罵。（資料照）

而中共把促統、反獨、一黨專政都列在中國憲法及法律中，只要你提到「獨」字，只要你反對一黨專政，它就可無限上綱為「違憲違法」，將你妖魔化，戴耀廷只是主張民主自由及討論人民自決，就被打為妖魔，那麼，不只你、我將會是妖魔，台灣2300萬人只要堅持民主自由的生活方式，都可能會被中共打為妖魔。泛藍親中統派以為現在附和中共論調，當其馬前卒，就可保安泰，其實只是你們尚有利價值而已，在中共鷹派眼中，你們仍然是潛在的妖魔。

只因一個「獨」字，中共就用盡下三濫手法威脅恫嚇，正顯示中共政權非常缺乏自信，如果中國夢真的那麼偉大美好，應該四海歸心才是，何必怕獨？

要反問中共，你們的憲法、你們的法律，完全沒有經過台灣人民的同意，與台灣人民沒有絲毫關係，憑什麼指我們違憲違法？那是強盜之國、惡霸之國、土匪之國才會蠻幹的行徑，我們當然扺抗、我們必須扺抗，我們扺抗到底！