胡，怎麼說》翻白眼、王拍桌、造瑞雪，隨習皇登基超展開...

被視為習皇登基大典的中國第十三屆全國人大即將落幕，這場大戲將留下什麼歷史記憶？除了「一切為習皇」之外，翻白眼、王拍桌、人造雪三事件超展開，將成為很多人的共同記憶。

「全美電視台」執行台長張慧君（右）提問時，一旁的「第一財經日報」記者梁相宜（左）猛翻白眼，這一幕經中國中央電視台直播，傳遍各地。（取自網路）



「翻白眼」，一名中國媒體女記者梁相宜，對另一中國同行張慧君的拍習冗長提問不耐煩，而頻翻白眼，透過電視及網路直播傳遍天下。



翻白眼只是小插曲，卻被上綱到讓人大與政協「兩會失焦」，簡直是習皇登基大典完美安排的汙點，那就罪不容赦了，據聞，梁、張二女都被中共吊銷兩會採訪證，甚至可能被炒魷魚。



翻白眼何罪？留下歷史紀錄，正見證一黨專政、一人獨裁的荒謬無限！

王岐山宣誓就任中國國家副主席，最後高舉的右手放下時用力敲了一下桌面，外界有多種解讀。（資料照，法新社）



「王拍桌」，是有反貪沙皇之稱、習近平手下第一紅人、中國國家副主席王岐山在宣誓就職時，用手拍了一下桌子。這一拍，各家媒體解讀有三，一是拍案叫絕，自己爽，二是拍案不爽，怎麼人大有一票反對？他只拿了2969票，三是拍板定案，習王體制搞定。



也許以上皆非，但王岐山以一個中共黨員身分，竟獲習皇拔擢為副主席，中國官媒新華社報導他時，都與中共權力核心7常委並列，可見權力之大。以中國明朝的皇帝比喻，他就像習皇身邊的大內「司禮監」，可代批代傳「中旨」並號令廠衛，驅使百官如牛馬，難怪大家不敢小覷那一拍。而長期任王岐山副手的新任國監委主任楊曉渡，未來好比錦衣衛頭號「大檔頭」。



「造瑞雪」，17日中國人大全票選出任期不受限的國家主席習近平，北京下了三月雪，央視說是「瑞雪如約降臨京城」，官員更紛紛藉雪拍習馬屁。不過，經查，原來是北京氣象局人造雪。

中國人大全票通過習近平連任國家主席，這天北京下起罕見的三月雪，有人大呼「瑞雪兆豐年」，但事後證實，這是氣象單位的人造雪。（資料照，法新社）



中國歷代皇朝，皇帝登基都要搞各色「祥瑞」，以證明皇帝是受命於天的「天子」，臣下用盡手段造假祥瑞諂媚皇上，中共擁習皇登基也假造瑞雪，真的是很有中國特色的封建！



造雪政治之外，再看中共的票數政治，人大代表2980個，其中10個一直沒見出席，因此，習近平國家主席、軍委會主席二度全票「當選」都是2970票，栗戰書的全國人大委員長也是2970票，王岐山2969票（1票反對），其他的選舉總投票數都是2966及以下，如李克強2964票（2票反對） 。

中共這次搞的票數政治，其實有脈絡可尋，得票率以99%起跳，獨裁專制就是要「絕對100%」，習皇獨享兩度全票，栗戰書一次全票、王岐山99.97%，二人將是習皇左右手，國務院總理李克強得票在其後，能幹多久，就看他服侍皇上的能力了。

中國人大取消國家主席任期限制，出現2張反對票，但在下任國家主席投票中，習近平獲得全票同意，沒有反對、沒有棄權，風光連任。（資料照。美聯社）



中國習皇一人獨裁、獨居權力頂峰的時代展開了，而翻白眼、王拍桌、造瑞雪也隨習皇登基超展開。老子道德經有句話，「飄風不終朝，驟雨不終日」，阿克頓那句「絕對的權力絕對導致腐化」，終將發揮威力！