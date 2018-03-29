All The Way Home》柯宇綸、厭世姬事件 vs 對台31項措施 看台灣文化與影視產業的未來

對於影視媒體產業來說，「對台31項新措施」乍看之下似乎真的做了很多開放，雖然沒有更實質詳細的條文規範，但似乎藉著其持續壯大的市場，提出了更多合作與工作機會。但事實上真的如此嗎？

馬斌

國台辦才在2／28日公布所謂「對台31項新措施」（國台辦的正式名稱是《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》），一開始雖有引起本地媒體些許的討論，但或許因為涵蓋範圍太廣，又或政府方面還沒有正式回應，在台灣社會間引起的效應並不大。不過，就在公布不到一個月之後，卻連續發生插畫作家厭世姬，與影星柯宇綸因為被提報是「台獨藝人／作家」，而作品遭到下架與禁演，雖然這些動作都是出版社／電影公司主動的自我審查動作，但國台辦發言人在記者會上不但不迴避這問題，還主動說：「不會允許支持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片，在大陸上映」，再回頭看看這份「對台31項措施」，實在充滿諷刺，也更凸顯出，中國政府對於文化／影視這類與意識形態關聯密切的產業，所一貫採取的「鞭子與胡蘿蔔」的兩手管理方式與態度，並未改變。

若詳細分析解讀這些措施的字裡行間後就會發現，這些措施喊口號的意義，其實遠大於實質意義，甚至有些措施其實早已開放，只是再次重申而已，真正的改革開放態度或是否有特別惠台，其實沒有表面上看來這麼多；但對於台灣產業發展是否會有影響？當然有，但只要各產業按其原定計畫穩定發展，其實這些措施對於整體層面的影響，應該沒有想像中的大，著實無需太多憂心。反而是產業自己該自立自強，按照原定步調持續發展，了解自己的優勢並壯大充實自己，再由政府配合輔導整合意見，有系統規劃發展產業未來的長期計畫，才是生存之道。

2013年中國不再限制台灣電影進口數量，原本預定在4月13日上映，因柯宇綸被提報而禁映的《強尼．凱克》，就是「受惠」於這項開放。（取自微博）

媒體前輩馮光遠先生，之前在此網站專欄中撰文「中國的31項惠台政策與31冰淇淋」，文中提到，這些措施有如百貨公司舉辦特賣會的漂亮口號，又像是太陽下的31冰淇淋，好看但很快就會融化掉，馮先生的這些形容實在太貼切，因為亮麗的特價拍賣口號之下，其實是該要仔細看看被折價的商品是什麼？特價商品被賣掉對店家又有什麼好處？對於這些產品有需要的消費者，當然是有實質好處，但對於大部份消費者是否真有益處？或是店家藉這些特價商品吸引消費者，其實希望大家付出更多？這些背後的原因，才是值得我們仔細分析的。

對於影視媒體產業來說，31條中直接著墨的有18、19、與20條，共三條：

第18條：台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作可不受數量限制 第19條：大陸引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制 第20條：放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、大陸元素、投資比例等方面的限制

乍看之下似乎真的做了很多開放，雖然沒有更實質詳細的條文規範，但似乎藉著其持續壯大的市場，提出了更多合作與工作機會。但事實上真的如此嗎？

先從18與19條來看，若是實際了解或是從事影視產業的人士們就知道，其實這兩條內容早已實行，只是以口號方式重申兩岸影視合作的現況，因為2000年開始，台灣移居中國從事電視製作的人才，就逐年增多，2008年開始，兩岸合作的電視劇作品，更是被視作是當地「國產劇」，不受數量限制；台製劇在中國被引進數量減少，也非國家政策所為，而是市場供需與台劇本身的品質問題。至於電影，2013年更是不再限制台灣電影進口數量，原本預定在4月13日上映，因柯宇綸被提報而禁映的《強尼．凱克》，就是「受惠」於這項開放；台灣與中國的合拍作品，或是有中國資金投資的作品數量也是越來越多，因此這兩條所謂的開放與不受數量限制，其實早已施行，並無新意。

中國國台辦在2／28日公布所謂「對台31項新措施」。（取自網路）

較與目前實際法令提出更多開放的，是第20條，因為儘管人員與合拍作品數量上不再限制，但廣電總局的法條上卻是明確規定，合拍作品的主創人員比例、投資比例，以及故事內容必須具有中國元素，因此20條確實提出了一些新的開放與放寬方向，但實質上在沒有明確新法規細則確認之前，業者並不會也不敢主動做太多開放，因為就算政府審批採較開放的態度，民間（網路）對於意識形態類的批判與攻擊並不會減少，甚至像這次國台辦還主動支持民間提報的動作，除非真的看到整體大環境態度有所改變，中國無論政府或是民間對於言論與思想自由的箝制，並不會有太多改進，這點從去年三月廣電總局推出的《電影促進法》即可見端倪。

中國2016年底於人大會議上正式通過，並在2017年三月開始施行的《電影促進法》，表面上是廣電總局為了推廣並保護電影產業發展，而起草制定的最新電影管理法案，但若是仔細詳看各條文就會發現，以前對於意識形態與故事內容的管制，不但沒有減少反而增加，而且這次促進法裡更增加對演藝人員操守的規定，第九條：「演員、導演等電影從業人員應當堅持德藝雙馨，遵守法律法規，尊重社會公德，恪守職業道德，加強自律，樹立良好社會形象。」

所以請問一下，有台獨意識形態，就不是「德藝雙馨」囉？

但就像中國官媒最近不斷推銷的「中國式民主」，在上述接近「白色恐怖」的管理條文之外，《電影促進法》卻也提出相當多保護產業與從業人員的法規，讓電影人有除了被「鞭子」管轄的恐懼之外，也有不少好吃的「紅蘿蔔」做為繼續拍片的誘因，例如：保障國產片的上映時間，加強打擊盜版，禁止海外公司或個人在本地獨立拍片，放鬆並下放審批權力，審批不過可以二次申請等等，讓電影人「除了」在攝製內容上要小心謹慎之外，會主觀感覺上認為，在中國從事影視工作的自由度似乎更高了。

但真實狀況如何，只有我們這些在台灣享受著接近完全創作自由的人，才能真正理解自由的珍貴與沒有自由的痛苦；厭世姬的作品《厭世動物園》，雖然都已經改名也更改了封面插畫，減少強調厭世的負面觀感，以配合中國官方審批，作品也已順利出版，但就在被民眾提報是「台獨作家」之後，出版業者卻主動下架。

厭世姬的作品《厭世動物園》，雖然都已經改名也更改了封面插畫，減少強調厭世的負面觀感，以配合中國官方審批，作品也已順利出版，但就在被民眾提報是「台獨作家」之後，出版業者卻主動下架。（圖擷自Amazon）

「對台措施」第21條提到：「對台灣圖書進口業務建立綠色通道，簡化進口審批流程。」不確定「綠色通道」的實質意義，但既然是「簡化」，就表示還是有審批，可能被禁；更不用提林心如投資的網劇，如何在她保證「絕不支持台獨」之後，又能通過審批上架，這種民間的「台獨恐慌症」與「自我審批」情況，加上審批單位沒有標準的審批原則，若是不能減少或完全透明，並不是官方提出一些產業的優惠政策，就能讓人忽視的現實狀況。

再來仔細看看整份「對台措施」的用字，很多條文都是用「可」、「鼓勵」、或是「支持」等較為模糊不明確的字眼，形容後面描述的開放措施，除非針對個別開放政策，制定更明確的法規或施行細則，不然這些「措施」純粹只有建議性質，並無實際強制施行的效力，因此這套《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》就像其標題一樣，只能算是個好的開始，至於真正開放程度有「若干」？還得看後續落實的程度有多少。

有人擔心因為中國方面推出這些措施，從學生到開放證照考試與工作機會的各產業．都會開始大量人才流失，這點至少在影視產業方面，影響並不如猜測的嚴重。就像前面所提到，自2000年開始，中國方面開始引進台灣人才與技術之後，早就開始流失人才到對岸去了，甚至這批最早過去的「技術移民」，已經有不少因為幫助提升了中國方面的攝製人才技術，而失去工作給當地人而回流台灣，反而是近幾年過去中國工作的，都幾乎是以相等的條件與中國人競爭，並未有太多特殊優勢，因此雖然中方釋出善意開放更多工作機會，但會過去的人還是會過去，而不想過去的也早就決定不過去了，會因為這些新措施而影響決定的人，實在是少數，同理，也可用於去對岸尋找合作拍攝，或甚至落地直接找案子的影視公司。

林心如投資的網劇，在她保證「絕不支持台獨」之後，又能通過審批上架。（資料照，記者潘少棠攝）

相對於擔心對岸新措施可能對台灣產業的影響，還不如自立自強，先真正了解分析自身的優勢所在，進而做更詳細長遠的發展計畫，如何在對岸市場越來越強大的現實之下，讓台灣產業與工作者在整個華語市場當中，佔有一席之地，並能持續壯大發展。剛剛在香港結束的《香港國際影視展》上，成龍宣布成立「香港演藝界內地發展協進會」（簡稱「內協會」），在橫店等重要影視攝製中心設立分會，協助香港影視工作者在當地的發展與生活，這就是接受當地市場，並且自己人互相幫助的好範例。

除此之外，政府方面對於整個產業的現況與變化，應變的速度確實有些緩慢；所謂的「匯流五法」從十多年前就已經提出立法概念，卻一直到去年底才送出兩項草案給立院審查，前不久監察院更是提案糾正文化部，認為文化部辦理「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」執行力不彰，淪為口號，甚至造成國內電視產業環境日益惡化。雖然提案糾正並沒有實質上的懲處意義，純粹是警告被糾正單位，但也表示連監察委員都發現，文化部與相關單位對於影視產業的變化與實質輔導協助，真的動作太緩慢與不足。

另外，政府在面對影視產業人士不斷在對岸受到打壓，也同樣是反應與立場太不明顯，讓影視圈的人感受不到官方的支持，只有自己去面對這一切。從李惠仁導演因為拍攝紀錄片《并：控制》，被香港拒發入境簽證，到導演鄭有傑的電視劇《他們在畢業前一天爆炸２》，都已經被ＯＴＴ網站「愛奇藝」購買上架了，卻因為第一集內容提到類似太陽花的抗爭行動而緊急下架等等，政府或許不需要因為這些事情與中國官方起衝突，但基本的立場與對國人受到打壓至少的安撫，也應該發表個聲明，讓影視界的人知道，政府對於這類事件基本的立場態度是什麼？

中國的影視市場不斷壯大，已經是不可逆的事實，光就電影方面，中國銀幕數早已超過美國；今年農曆新年檔期的票房收入，甚至已經打破美國任何假期檔期紀錄，創下全球新高，而且靠的大部分是本地產製影片；而美國產製發行每部大片的全球票房收入，中國所占比例更是少則一成（如《黑豹》），多則甚至到四成（如《環太平洋２》），而且還在持續壯大，與其執著在是否要受中國方面意識形態的打壓與影響，台灣影視產業應該更團結合作，思考如何發展與壯大自己的產值，在政府適當的輔導與協助下，讓更多人願意主動來投資我們出產的作品與人才，優先擁有話語權，也就不用再擔心是否應該進入中國市場的問題了。