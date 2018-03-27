胡，怎麼說》請問馬、朱、吳，「各表」呢？被割掉了！

「九二共識」就是「一中各表」？但是，各表呢？被割掉了！請國民黨真的、真的不要再騙了，不要說欺人、連自欺也不能！



國民黨籍新北市長朱立倫訪中，與新官上任的中國中台辦、國台辦主任劉結一見面，系出同源的國共兩黨相見歡，免不了要同唱「九二共識」、「一個中國」的調調。

新北市長朱立倫率團訪問中國，26日在上海會見新任國台辦主任劉結一（右）。（新北市政府提供）

劉結一的提法是堅持體現「一個中國原則的九二共識」，把「一中原則」放在「九二共識」之前，這也是習近平、李克強、俞正聲、汪洋等中國高層近年的提法，一中壓在九二之上。



朱立倫的表述則是，國民黨所堅持的九二共識，「也許意涵有一些不同」，顯然在劉結一面前說不出口，而把「各表」給吞掉了，又怕回台灣無法交代，而以「也許意涵有一些不同」替代。即使如此，劉結一對那句話也故意有聽沒有到，面無表情，望向遠方。

2015年馬習會，在「九二共識」的頂頭早已被冠上「一個中國原則」。（資料照）

「九二共識」的頂頭早已被冠上「一個中國原則」，馬習會就沒見各表，中國總理李克強日前說成「一中共識」，其實不是什麼口誤，而是中共本就是這樣操作，反正吃定了國民黨沒guts，各表被割掉不敢說不，更不怕國民黨頭頭不去朝拜。



這也可佐證日前傳出，國民黨黨魁吳敦義如要訪中，中方設下條件只許談九二共識、一個中國，不能談各表，並非空穴來風。

「兩岸一家親」這句話的政治統戰意涵不言可喻，呼應這句話，就是接受及臣服於一個中國。（資料照，路透）

其實，九二共識本就是國共兩黨炮製的偽造物，台灣大多數人民都不承認也不接受，國共兩黨怎麼提法也沒差。

還有一句就是「兩岸一家親」，這句話已成為中國高層對台統戰必用的辭句，習近平、李克強、汪洋、俞正聲、張志軍等都說過，劉結一昨天對朱立倫也朗朗上口。



這句話好像成為兩岸關係的「通關密語」，不過，除非白目至極，就不會不知道，「一個中國原則」正是「兩岸一家親」的前提。這句話的政治統戰意涵，不言可喻，你呼應這句話，你就是接受及臣服於一個中國，你當然就變「紅」了，哪有「被抹紅」的問題！