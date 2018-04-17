胡，怎麼說》強、橫，都是他；燙手山芋，也是他！

他強由他強...，他橫任他橫...。管中閔引「九陽真經」自況，不過，強、橫，剛剛好在說他自己而已；自比什麼清風明月，其實也剛剛好把自己變成一個「燙手山芋」而已！

管中閔引「九陽真經」自況，自比清風明月，其實只是剛好把自己變成一個「燙手山芋」而已！（資料照）

管中閔的問題仍在他自己，若是硬要「咬定台大校長不放鬆」，那就出來面對所有法律的、學倫的、利益衝突的質疑，不要再躲在政治及所謂大學自主的雙重保護傘背後，發廢文擺爛！那就「九陽真經」練不成，反而走火入魔，成了「九陰白骨爪」！

管中閔的問題，仍然是那三個，兼任財團獨董且資訊沒有揭露、論文被指涉抄襲的學術倫理問題、到中國多處兼職涉違反法律規定問題。

由台大內部、學術界、法律界提出質疑，管中閔卻擺出「爺們」的譜，完全「神隱」。（資料照）



以上三大問題，都是由台大內部、學術界、法律界所提出的質疑，他卻擺出「爺們」的譜，完全「神隱」，至今未出來面對或做任何說明，卻又吟風弄月、言不及義的閃躲，因此，無論從法、理、情來看，尤其是態度，管中閔己喪失做台大校長的基本條件，不適任台大校長。



管中閔的的確確成了一個「燙手山芋」，在挺管的藍營立委、名嘴等政治操作下，惡質言詞如惡火毒水噴向教育部長潘文忠，強壓潘文忠核准管中閔的台大校長任命案，迫使承受不了的潘文忠辭職下台。

在挺管的藍營立委、名嘴政治操作下，潘文忠終於承受不了而辭卸教育部長。（資料照）



逼走了一個教育部長之後，這個「山芋」更燙手了，而管中閔仍然神隱不面對，他的三大問題沒有絲毫改變，事涉法律及學術倫理，新任教長吳茂昆又豈能甘冒違反依法行政、屈從政治壓力，核准管中閔上任？