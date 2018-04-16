自由共和國》林維熊／誰是政治黑手？ 從投票制度來剖析台大校長選舉風暴

這次台大校長選舉風波不斷，管中閔指責教育部是政治黑手，不接受遴選委員會的投票決議。在台大管派教授、國民黨及某些媒體的操縱之下，社會大眾開始相信政治黑手就是台灣教育部。未料近日中共也加入幫助管中閔掩飾違法兼職的行列，政治黑手一一出現。(資料照)

林維熊／策略經濟學家

這次台大校長選舉風波不斷，管中閔指責教育部是政治黑手，不接受遴選委員會的投票決議。在台大管派教授、國民黨及某些媒體的操縱之下，社會大眾開始相信政治黑手就是台灣教育部。未料近日中共也加入幫助管中閔掩飾違法兼職的行列，政治黑手一一出現。本文從投票制度來分析台大內部政治黑手操作技巧？造成今日台大校長選舉風暴。

詭異投票計算方式

台大校長選舉兩個投票關卡，第一個關卡由一六一位校務代表投票，第二個關卡由二十一位遴選委員投票。這兩個投票團體的最大差異就是人數的差異，小團體比大團體更容易遭到派系操縱。當派系想要其支持的候選人通過第一個校務會議關卡，大團體的投票計算方式就必須先經過精心的設計。而事實上也是如此，台大校長選舉投票計算方式詭異，與民主社會的投票方式─多數決（majority rule）完全不一樣。台大校務會議校長選舉投票方式簡述如下：每一票的投票選擇有三種，對某一位候選人投推薦票，或不推薦票，或空白廢票。暫且不論策略性投票的舉動，校務會議代表的推薦票顯示其信任候選人的治校能力，不推薦票顯示其不信任候選人的治校能力，空白票則顯示其無法判斷候選人的治校能力。推薦票達到校務會議代表人數的三分之一就停止計票，讓該位候選人通過校務會議這一關。這種方式關鍵詭異之處是：只計算某些校務代表的信任票，而無視於另一群校務會議代表的不信任票。作者在以下提出一個強烈的對比，可看出誰是政治黑手。

管中閔的政治黑手謬論

為了能夠真正反映全體校務會議代表的意見，有效投票計算方法應該將校務會議代表信任票計為一分，校務會議代表不信任票計為負一分，則八位候選人的得分排序由高至低是：陳弱水（二十八分）、周美吟（二十一分）、張慶瑞（十四分）、管中閔（負三分）、陳銘憲（負二十五分）、王汎森（負三十八分）、吳瑞北（負四十四分）、吳誠文（負七十九分）。結果應該反映台大師生的意見，理應由多數決產生者擔任台大校長。台大這種只計算支持票，卻不計算反對票的計票詭異處：逃避多數決方式，再交給小團體遴選委員會絕對權力。這就有如民主普選產生的總統，卻被小團體的總統遴選委員會推翻掉。如今這些小團體的管派教授卻反指責別人是政治黑手。教育部的決策都還沒出來，那來什麼政治黑手操作？這是強詞奪理的指責！只有台大校長遴選委員會已經做出的決策才能供社會大眾檢驗誰是政治黑手？管中閔派系教授先發制人的政治黑手指責，其企圖是混淆視聽，既可卸責又能玩弄策略性威脅，逼教育部落入不得不任命管中閔為校長的子賽局（subgame）裡面。

結論：校園民主與派系運作

校園民主多數決的結果應該是送出台大師生屬意的前兩名校長候選人：陳弱水、周美吟，再由監督機關教育部決定其中一位成為台大新任校長。如果硬要教育部尊重台大師生的意願，那教育部就應該直接任命陳弱水為新任校長。如今台大校長選舉風暴，卻變成排序第四名且分數為負數的管中閔對教育部叫囂，要求期限內任命他為新任校長。至於台大遴選委員會將第四名變成第一名，做出和台大校務會議完全不一樣的決策，只是印證經濟諾貝爾得主Arrow的不可能投票理論（Impossible Theorem），其所隱含的無限可能勾結現實。