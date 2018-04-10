胡，怎麼說》護管嗆革命，以為革命像請客吃飯？

施明德出馬「罩管」嗆「逼我革命」；藍軍立委全面動員群集如蟻聚，使出圍魏救趙之計，揚言要「卡潘（文忠）護管（中閔）」；學界、政界、媒體界中的「馬英九們」，更是「挺管」不遺餘力...。

台大校長遴選爭議未解，「罩管」、「護管」、「挺管」動作頻頻。（記者羅沛德攝）

不管叫「罩管」、「護管」、「挺管」，以上種種動作，有一個很大的共同交集，就是分進合擊，把「台大校長」當做向民進黨政府政治反攻的「灘頭堡」，把管中閔當上台大校長，當做他們攻克、插旗、佔領堡壘的指標。



嘴說政治黑手拿開，但是，以上動作那一樣不政治？施明德把革命掛在嘴邊，當做「罩管」工具，以為革命就像「請客吃飯」嗎？



施明德早年對抗國民黨兩蔣獨裁政權的歷史貢獻，絕不能被否定，不過，他近年卻一直在吃老本，民主時代本就是沒有神人，自命或自封為神人，活在往日榮光的想像中，就如希臘神話中總是失敗的諸神，走入黃昏迅速消逝。

他懷念的紅衫軍怒潮，無論他或他的對手，都俱往矣！早就成為過去式了，卻都還在戀戀當年風塵，好像拿著扁鑽刺呀刺，以為這就能翻天覆地攪亂政局、恢復他們當年曾有過的喊水會結凍赫赫聲名嗎？

施明德把革命掛在嘴邊，當做「罩管」工具，以為革命就是「請客吃飯」嗎？（資料照）

管中閔能不能「攻克」台大校長寶座？其實仍環繞著他個人的三個問題，兼任財團獨董資訊沒揭露及涉違反利益迴避問題、被指涉抄襲的學術倫理問題、在台任政務官或學校要職時是否違法去中國兼職問題。

事關學術倫理、人格誠信、利益輸送的大是大非問題，必須由管中閔出來一一說明，並攤開來接受檢驗公評，如果都過關，誰能「卡管」？怎麼卻躲在政治護持及大學自主的雙重保護傘背後，卻又不時突然放砲及放冷槍，無端指控說不讓他上任就是仇恨、族群、政治恐攻？

管中閔能不能「攻克」台大校長寶座？事關學術倫理、人格誠信、利益輸送的大是大非問題。（資料照）

人無信不立，何況全國首學台大校長？校長誠信若被質疑，蓋再大的樓也出不了大師！



以下就以兩位都曾任大學校長、被公認為大教育家的傅斯年、梅貽琦的名言做為結語。

傅斯年:立信是做人做學問一切的根本，也是組織社會國家的一切根本。不能立信，決不能求真理。

梅貽琦:大學之大，乃大師之大，非大樓之大之謂也！