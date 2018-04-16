MYGOPEN》【真影片】摩斯漢堡已有機器人送餐？摩斯：測試中，但無時間表

事實上，這是真的有這樣的服務機器人啊！不過這部分摩斯漢堡表示機器人還在測試啦！推出的時間也沒有訂下來，不過對顧客來說是真的滿新奇的！

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摩斯漢堡有機器人送餐了？LINE 最近傳了這個漢堡造型機器人送餐影片，整個詢問度很高啊！事實上這是真的影片，只是目前都還在測試階段，暫時還沒有推出時間表，而且根據消息指出，該送餐機器人並不會只待在一間店，會不定期到各個地方去進行測試，不一定只在台北市民權西路摩斯餐廳囉！所以要遇到也要碰碰運氣了。

機器人還會把餐點送到指定客人桌上，還有語音的設計，伸長手臂把餐點端出來，客人取餐後再自動把號碼牌收回去，真的還滿有意思的！

摩斯漢堡有機器人送餐的訊息

原始訊息版本：

台北民權西路站摩斯漢堡 已有機器人送餐了 並附上影片：

訊息說明：

事實上，這是真的有這樣的服務機器人啊！不過這部分摩斯漢堡表示機器人還在測試啦！推出的時間也沒有訂下來，不過對顧客來說是真的滿新奇的！

正確狀況解釋：

根據蘋果日報的報導，該影片於台北市民權西路摩斯餐廳拍攝，摩斯漢堡表示：工程師還在不斷調整設定，目前暫時還沒有推出的時間表。

除了有噱頭之外，儘管還有很多細節需要努力，但也算是跨出第一步啦！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN：【真影片】摩斯漢堡已有機器人送餐？摩斯：測試中，但無時間表