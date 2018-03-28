MYGOPEN》網傳：日用品含有「經皮毒」，使用後會直達子宮和內臟？！

雖然這個闢謠破解已經發出好一段時間了，但近期在 LINE 和臉書還是傳到不行，也好多人詢問。簡單來說，每一種化妝品用成分都是經過很多安全實驗檢驗的，除非你用後都不沖洗，否則以現在常用的清潔產品成分都是安全而且也環保，更何況現在很多成分都已經轉向更環保及更溫和了。

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關於經皮毒的謠言你也收到了嗎？內容傳「日用品裡有一種叫經皮毒的東西使用40分鐘後直接抵達子宮和內臟」、「在日本，女性如果得子宮肌瘤，醫生不會馬上給她開藥治療，會建議她們回去換洗髮精沐浴乳」。事實上根據醫師、配方師的專業分析認為這是銷售產品的「恐懼行銷」，並舉出國內外相關文獻說明。

雖然這個闢謠破解已經發出好一段時間了，但近期在 LINE 和臉書還是傳到不行，也好多人詢問。這裡就徵求專業醫師授權，引用網站「美的好朋友」的授權文章來跟大家解釋囉！

曲解經皮毒和子宮肌瘤的謠言

原始謠傳版本

日本新聞報導

在日本，女性如果得子宮肌瘤，醫生不會馬上給她開藥治療， 會建議她們回去換洗髮精沐浴乳，過半年再來複查，大多病情都會減至一半以上。 因為日用品裡有一種叫經皮毒的東西使用40分鐘後直接抵達子宮和內臟”，所以洗護用品盡量選擇環保♻️安全的，很重要！遠離石化產品的危害 ‼️

日本經皮毒有關報導

可以傳給太太和女性友人看

謠言破解說明

這裡摘錄關於這個謠言的破解重點給大家參考，詳細的說明可以參考這裡（傳送門），讓大家更好瞭解所謂的「經皮毒」是怎麼回事？

謠言說的子宮肌瘤的處理方式是真的嗎？日本醫師是這樣說嗎？

謠傳說日本醫師是叫子宮肌瘤患者回家換洗髮精沐浴乳，那我們先來了解一下子宮肌瘤吧。

子宮肌瘤是最常見的骨盆腔良性腫瘤。根據統計，子宮肌瘤在 30 歲以上婦女發生率為 20%，40 至 50 歲女性發病率最高，可達 50% 至 77% 之多。造成子宮肌瘤的原因可能主要跟賀爾蒙和基因有關，賀爾蒙會增加子宮肌瘤的形成與生長（包括黃體素和雌激素）。

子宮肌瘤在多數患者身上是沒有症狀的 ，但在 30% 患者會出現不正常出血、另外有些人會出現疼痛。如果肌瘤長在一些特別的地方可能會影響懷孕，也會增加流產的機率。但子宮肌瘤到底要不要處理，主要牽扯到子宮肌瘤的大小與位置，還有患者的年齡、是否要繼續生育等問題來綜合考量。

台灣的子宮肌瘤治療指引

子宮肌瘤是最常見的婦科良性腫瘤

多數子宮肌瘤患者沒有症狀

子宮肌瘤可能在部分患者身上出現陰道異常出血、疼痛，最嚴重的人可能會導致難以懷孕或者是不易維持懷孕

子宮肌瘤要不要治療？要使用藥物還是手術治療？取決於肌瘤的大小、位置、患者年齡和自己的考量

另外這是日本産科婦人科学会的子宮腫瘤治療建議流程。

跟台灣完全一樣，從頭到尾根本沒人在講什麼「換沐浴乳洗髮精」這樣的說法！

對於訊息中的影片，根據 5047's Cosmetics Blog 化妝保養品配方專家的解釋

化妝品的新原料，一般需進行下列毒理學試驗：

（1）急性經口和急性經皮毒性試驗；

（2）皮膚和急性眼刺激性/腐蝕性試驗；

（3）皮膚變態反應試驗；

（4）皮膚光毒性和光敏感試驗（原料具有紫外線吸收特性需做該項試驗）；

（5）致突變試驗（這個就是在實驗化妝品原料倒底會不會致癌的項目）（至少應包括一項基因突變試驗和一項染色體畸變試驗）；

（6）亞慢性經口和經皮毒性試驗；

（7）致畸試驗；

（8）慢性毒性/致癌性結合試驗；

（9）毒物代謝及動力學試驗；

（10）根據原料的特性和用途，還可考慮其它必要的試驗。

根據 5047 林志青先生的說法：「家庭石化合成洗劑，讓皮膚病變？鬼扯！」每一種化妝品用成分都是經過很多安全實驗檢驗的，除非你用後都不沖洗，否則以現在常用的清潔產品成分都是安全而且也環保，你的資料會不會停在幾十年前，現在很多成分都可以取得國外的有機認證，如：美國 USDA 或歐盟...，更何況現在很多成分都已經轉向更環保及更溫和了。

依照「美的好朋友」的描述，評估產品有沒有問題的時候，除了成分的種類以外，至少還要考慮劑量、濃度、劑型、接觸身體的區域、接觸的時間…一大堆問題，才能決定這樣的產品是否安全。每個產品的製作，都必須考量到安全性和實用性，世界各國進行大量研究，就是在解決問題，而不是販賣恐懼創造問題。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：美的好朋友 - 經皮毒是怎麼回事？Zoocci質物系恐嚇行銷的完整真相

資料來源：5047's Cosmetics Blog - 關於化粧品經皮毒

本文經授權轉載自這是假消息 【假醫學】經皮毒的東西？謠言曲解子宮肌瘤由洗髮精沐浴乳造成