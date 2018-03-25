MYGOPEN》全聯福利中心10週年慶活動？500折抵卷是詐騙的！

全聯這些都是詐騙邀請喔！假的 LINE 帳號騙你一直轉傳分享而已，有的甚至會放上假圖的綠標認證（畫在Banner圖上面），惡意使用 LINE@ 生活圈，事實上沒有這樣的活動，所以別上當囉！

MYGOPEN

你LINE收到「全聯福利中心10周慶活動 加入好友即可領取500折抵卷」這樣的訊息嗎？其實這跟之前的詐騙帳號一樣全都是假的，惡意使用 LINE@ 生活圈來騙取加入，沒有10週年活動！目的很可能也是想衝粉絲數來賣帳號套利，別再轉傳分享囉！

全聯福利中心500折抵卷的詐騙

原始謠傳版本：

全聯福利中心10周慶活動 加入好友即可領取500折抵卷 期限到3/25

https://line.me/R/ti/p/@dyq0319v

謠言破解說明：

全聯這些都是詐騙邀請喔！假的 LINE 帳號騙你一直轉傳分享而已，有的甚至會放上假圖的綠標認證（畫在Banner圖上面），惡意使用 LINE@ 生活圈，事實上沒有這樣的活動，所以別上當囉！

連臉書都有這樣的假活動！感謝網友提供





正確闢謠解釋：

這是假冒全聯的 LINE@ 生活圈帳號，有經驗的朋友光看訊息就知道是假的了，主要是要提醒朋友們看到該帳號發一些縮網址時也要小心連結，過去 LINE@ 台灣官方也宣導過，主要是利用送貼圖或禮券等手段吸引用戶拼命加入，未來容易被惡意使用 LINE 帳號的人發送商業廣告或非法內容，也請多多小心，或是累積大量好友後轉賣帳號套利。



不小心加入了也沒關係，請直接封鎖刪除就OK了！



最簡單的辨識方式就是避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，這招學起來就能應付大部分的詐騙生活圈帳號囉！

想下載主題，就直接在 LINE 官方下載最安全囉！別貪小便宜了，在 LINE 隨便看到免費的通常都有點問題，多多留意囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自MYGOPEN 全聯福利中心10周慶活動？500折抵卷是詐騙的！