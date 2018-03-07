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MYGOPEN》爭鮮迴轉壽司30元壽司10盤免費電子兌換卷？爭鮮：勿上當

很多人已經很有經驗了，大概看了描述文字就知道是詐騙手法了，這陣子在 LINE 群組又洗版啦！點進去就是假冒官方的帳號，官方也出來澄清了，只是大家看到這類縮網址和連結也要小心，不要隨便點擊囉！
作者： 這是假消息
2018-03-07 10:46
 | 2018-03-07 10:46

MYGOPEN

你收到「爭鮮迴轉壽司30元壽司10盤免費電子兌換卷」LINE 訊息嗎？詐騙又來了啦！這幾天傳到不行，甚至還有相同的文字訊息，只是把名稱換成星巴克之類的，爭鮮也有發聲明表示這是詐騙，提醒大家切勿上當，避免個資外洩！這一系列免費訊息全都假的，一樣是惡意使用 LINE@ 生活圈的詐騙帳號活動囉！ 

爭鮮免費電子兌換卷的詐騙 

原始謠傳版本： 

爭鮮迴轉壽司 30元壽司10盤 免費電子兌換卷，請於3月30日前開啟下方完整卷樣（密碼1010）  https://sur.ee/5D2JV

前言說的星巴克詐騙改造是像這樣的： 

STARBUCKS星巴克 200元任選購物金，請於3月30日前開啟下方完整卷樣（密碼8888） https://sur.ee/5D4GC

謠言破解說明： 

很多人已經很有經驗了，大概看了描述文字就知道是詐騙手法了，這陣子在 LINE 群組又洗版啦！點進去就是假冒官方的帳號，官方也出來澄清了，只是大家看到這類縮網址和連結也要小心，不要隨便點擊囉！

正確闢謠解釋： 

這真的發生太多次了，完全都是惡意使用 LINE@ 生活圈的人使用的手段，盜用商家的形象和 LOGO，藉由免費假活動吸引大量用戶加入，未來很有可能發送奇怪的商業廣告或非法內容，更要小心釣魚網站的詐騙連結，也很可能累積大量團友後將該帳號轉賣套利，要多多防範，別貪小便宜了！ 

一般來說封鎖刪除就沒事了！重要的是要避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，如此一來就能辨識詐騙生活圈帳號囉！ 

爭鮮Facebook官方粉絲專頁澄清：

重要訊息】

近日LINE@流傳分享送「爭鮮電子商品兌換券」一事，
此聲明非爭鮮舉辦活動。
提醒您切勿上當，避免個資外洩!
如欲購買「爭鮮電子商品兌換券」
請至LINE禮品小舖:https://goo.gl/owccka

可以參考他們家的臉書粉絲專頁說明囉！ 

或簡單用這個方式辨識就OK了。 

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。 

本文經授權轉載自MYGOPEN　爭鮮迴轉壽司30元壽司10盤免費電子兌換卷？爭鮮：勿上當

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