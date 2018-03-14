胡，怎麼說》馬習門、婦聯門....

3台碎紙機、連轉兩星期，不斷切、切、切，100多箱婦聯會的文件檔案，就這樣被粉碎，令人強烈質疑，這些被毀的文件檔案，都是黨國不分年代不可告人的秘密！

婦聯會100多箱文件可能攸關重要的財務資料，竟然被前主委辜嚴倬雲帶走、粉碎、銷毀，難逃意圖滅證的罪名。（資料照）

這根本就是一個「婦聯門」事件，即將「東窗事發」之際，湮滅證據，妨礙司法調查，實彰彰明甚，涉及主導、叫唆、執行滅證的婦聯會前主委辜嚴倬雲及相關人等，一個都別想跑。

「婦聯門」在調查中，另一個恐會嚴重影響國安「馬習門」，已呼之欲出！

據報導，2015年11月的馬習會，馬英九、習近平雙方在會前如何搭上線、誰搭的橋、派誰當密使接頭等等，應屬最高機密的檔案，馬英九政府卻未在政黨輪替後移交給蔡英文政府。這個問題有以下三種可能:

一，當時即大搞黑箱，密使向馬英九及核心幕僚口耳相傳報告，不留任何書面證據，所以沒有檔案文件可移交新政府。

2015年11月7日馬習會相關檔案未隨政黨輪替移交，難道機密資料也被「毀屍滅跡」？（資料照）

但是，這樣重大的事情，即使故意不做官方檔案，也會有私人紀錄，而馬英九當時身為總統，如果竟搞單線領導、私相授受、不留證據，根本視國會如無物、視民意如草芥，這更是台灣的最大危機，因為如口頭就可搞定，那台灣人民怎麼被賣掉、何時被賣掉都不知道。

二，合理推測馬英九與為他搭橋習近平的一干人等的對話、報告，應該留有書面或錄音檔案等備忘備查，只是沒有移交給蔡政府，這些文件檔案都屬官方處理重大對外事務的範疇，如卸任後帶走就涉嫌隱匿、侵佔公文書罪。

2015年馬英九要會習近平，松山機場外抗議人潮前仆後繼。（資料照）

三，最令人擔心的是，也像婦聯會那樣動用碎紙機，切、切、切，把文件「毀屍滅跡」，把馬習會前的秘密交往相關文件，見不得光的東西，全都湮滅掉了，那就是一個「馬習門」風暴。

美國前總統尼克森犯下「水門案」而下台，除了竊聽本身，更嚴重的是滅證、偽證、說謊，尼克森下台後獲福特總統特赦，但水門案中，尼克森政府共有69個官員被起訴、其中48人犯下滅證、偽證、妨礙司法調查等被定罪，包含2個司法部長、多個白宮顧問、總統助理等。

前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年舉行「馬習會」，卻有關鍵檔案未移交。（資料照）

如果馬習會前秘密交往文件還在，就趕快交出來吧！而曾擔任密使的人，也應趕快出來自首，或可減輕罪責，否則，再怎麼會滅證，天衣也會有縫，何況對岸也握有資料，即使隱瞞得了一時、也隱瞞不了一世，你們何所逃於天地之間？