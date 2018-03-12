胡，怎麼說》吳敦義要上京「面聖」？除了「三呼萬歲」還能說啥！

習皇登基成功，「習近平新時代元年」正式展開！中國國民黨籌謀在四月舉行「國共論壇」，並爭取黨魁吳敦義到北京會習近平。

中國人大取消國家主席任期限制，中國國家主席習近平（見圖）可無限期連任，如同皇帝登基。（資料照。美聯社）



在習近平攀上權勢頂峰之際，吳敦義時上京「面聖」，除了高呼「吾皇萬歲萬萬歲！」之外，真不知道他還能說啥？



中國國民黨過去所提「九二共識、一中各表」，經過連戰十二次會胡錦濤、三會習近平、以及吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱等歷任黨魁會習近平等，「各表」就漸漸被閹割了，所謂「九二共識」就是「一個中國」，吳敦義還能拿什麼討習皇歡心？

3月12日是孫文逝世紀念日，國民黨主席吳敦義（前）前往台北市國父紀念館獻花。中國剛剛修憲，讓國家主席習近平可無限期連任，此刻傳出國民黨正努力安排「吳習會」。（記者廖振輝攝）

吳敦義去年八月上任黨魁以來，國民黨就放出吳習會的風聲，不料，卻從中方傳出，只能談九二共識、不要談各表，否則會惹習大大不高興。

習近平此時如新皇登基，應該會學中國古之皇帝，塑造「萬邦來賀、藩屬來朝」盛景。目前看來，萬邦來賀，看來是要落空了！各大國對習近平修憲把中國國家主席改為可以終身制，表面上不評論中國內部事務，以免惹毛習近平，骨子裡卻不認同，美國側面強調國家領導人任期限制的重要，連曾大玩做兩任、跳過一任又連兩任的俄國總統普廷，也說不會像習修憲改終身制。因此各國向習道賀只是虛應故事。

習近平本月初高調紀念周恩來，外媒分析認為是要底下學習周總理的效忠。（路透）

至於藩屬來朝，目前中國境內各省市、特區的領導，九成以上是習的人馬，他們炮製各色「民意」朝賀習皇登基，自不在話下，從中國人大代表以2958票贊成、2票反對，以99.7%通過修憲改終身制，就可看出習家軍、習家黨、習家政一把抓的一人獨裁威勢。

吳敦義如去北京見習，自稱是「吳習會」，不過，就掌握主場的中共眼中，國民黨求見習，如同「藩屬來朝」，根本就是習「賞見」吳，吳只是上京「面聖」聆訓承旨的藩屬。

吳仍要去北京嗎？如果還是去，那就是中國黨之間的事了，中國人去北京朝見中國皇帝，跟台灣一點關係也沒有，如有任何賣台、禍台言行，2300萬人都會嚴厲譴責、唾棄！

中國人大以壓倒性票數通過憲法修正案，刪除「國家主席連任不得超過兩屆」，確立「習皇帝」時代正式來臨！圖為習近平在修憲表決中率先投票。（法新社）