胡，怎麼說》向習皇看齊...，馬英九可黃袍再加身？

中國修憲廢掉國家主席任期限制，可以終身佔大位，就是習近平親自主導的。（法新社）

黃袍自加身！真相大白了，中國修憲廢掉國家主席任期限制，可以終身佔大位，就是習近平親自主導的，在去年9月就已定調。

權力慾真的是無邊無際無窮大，一些掌權者，不由興起向習皇看齊、權力抓到了就不放手的闇黑企圖；曾經掌權者，則念念不忘權力的滋味，顯露捲土重來、重登權力寶座的野心。

美國總統川普大讚習近平的終身制，還戲稱「哪天我們也試試」。（路透）

「習近平能，我也能？」美國總統川普大讚習近平的終身制，還戲稱「哪天我們也試試」，川普雖是開玩笑成份居多，但也曝露權力慾的本質，權力慾會想方設法擴大權力、永久掌權。這正是專制獨裁的禍源。

不過，在一黨專政、一人獨裁的中國，習近平能以中國夢的使命感為由，黃袍自加身；在民主的美國，川普以任何理由都不能搞終身制。美國憲法第22修正案在1951年通過，規定總統只能連任一次（兩任合計8年，如因繼位最多可加兩年減一天）。習近平可以為所欲為的修憲，川普即使有心修憲取消任期限制，但因違反民主憲政原則，相信他連碰都不敢碰，只是打打嘴砲而已。

辛巴威的獨裁者穆加比，雖自己搞出終身制，卻在去年被政變趕下台。（美聯社）

搞終身制、帝制的權力者當然不少，像辛巴威的獨裁者穆加比，雖自己搞出終身制，卻在去年被政變趕下台；鄰國菲律賓，總統任期6年，不能連任，現任總統杜特蒂聲望高，不少抬轎者推動修憲讓他可連任，他的態度好像欲拒不拒、半推半就；俄羅斯總統普廷則操控民粹把憲法玩弄於股掌之間，先兩任總統、再任總理、又當選總統、現正競選連任，當選後前後至少掌權25年。

台灣的憲法增修條文第二條規定的很清楚，總統任期4年、連選得連任一次，跟美國憲法雷同，因此，曾任兩任的卸任總統李登輝、陳水扁、馬英九都不能再競選總統。

一些馬英九的幕僚、抬轎者、造王者、深藍鐵粉等，近來大力在拱馬出來競選2020年總統大位。圖為前總統馬英九（中）出席「內科2018歲末聯歡晚會」。（資料照，記者簡榮豐攝）

一些馬英九的幕僚、抬轎者、造王者、深藍鐵粉等，近來大力在拱馬出來競選2020年總統大位，綠營有人則解讀為馬企圖再選總統以取得刑事豁免權，馬本人則都未直接回應。

但是，只要看清憲法增修條文及當時修憲意旨，競選第三任總統根本就是違憲，早早死了這條「黃袍再加身」的野心吧，不會有「哪天我們也試試」、向習皇登基看齊的任何機會的。