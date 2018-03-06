MYGOPEN》【別去了】LINE傳新竹峨眉柑心園幫忙採橘樂，才兩天橘子就被採光了！

雖然這是「真」的訊息，但是真的見識到免費的威力和訊息傳播速度的可怕，現在橘子已經被採光了啦！業者也呼籲大家請別再打電話過去了。

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LINE 群組傳「新竹峨眉柑心園園主通告」、「免費！邀請大家來峨眉柑心園幫忙採橘樂」，這樣類似的好康訊息，說 3/2 - 3/11 到峨眉體驗，很多人還在想詢問看看怎麼樣，事實上才兩天橘子就被「採光」了，現在真的不要再打電話去問了啦！

新竹峨眉免費採橘子的訊息

原始謠傳版本：

新竹峨眉柑心園園主通告

免費 ！邀請大家來峨眉柑心園幫忙採橘樂 ！

為了不要浪費樹上好吃的橘子 ！

為了不要浪費我辛勤種的橘子 ！

別讓我將自己親手種的橘子給浪費掉 ！

3/2-3/11歡迎到峨眉柑心園免費體驗採橘樂 ！

3/12開始修剪樹 ，要把樹上所有橘子都摘下 ！

所以懇請大家都來峨眉柑心園體驗採橘樂！

請大家分享給大家 ！不要浪費這好吃又安心的橘子 ！

地址 ：新竹縣峨眉鄉中盛村6鄰330號

電話：0935696047

Ps.請大家自備袋子 ！

峨眉柑心園（翻攝自峨眉柑心園臉書）

訊息說明：

雖然這是真的訊息，但是真的見識到免費的威力和訊息傳播速度的可怕，現在橘子已經被採光了啦！業者也呼籲大家別再打電話過去了。

實際狀況解釋：

根據 UDN 的報導，峨眉柑心園業者表示：訊息才從 3/2 發出，如今 2 萬多斤的桶柑已經被熱情民眾整個採光光，要大家不要再打電話過去了！另外業者也表示，要等橘子修剪樹枝後，重新發芽、開花、結果，待下次熟成時才會有好吃的橘子，看來大家明年再相會囉！

本文經授權轉載自MYGOPEN 【別去了】LINE傳新竹峨眉柑心園幫忙採橘樂，才兩天橘子就被採光了