Mygopen》【假新聞】「套袋橘子」的秘密？椪柑套塑膠袋才不是因為防蟲劑的關係

真的是假新聞來著，很容易一竿子打翻一船人並傷害農夫，包塑膠袋目的是為了保存，避免橘子不會因為壞掉而造成交叉感染，造成其他橘子腐壞，藉此延長買賣的時間，梨子也是這樣的做法啦！並不一定是泡了什麼藥才再用塑膠袋包起來，別再傳囉！

Mygopen

你的LINE收到「套袋塑膠袋橘子的秘密」的謠言訊息和新聞影片嗎？還說套上塑膠袋的椪柑有防蟲劑，摸了殘留毒素吃下去會讓你鬧肚子，嚴重還會嘔吐和罹患急性肝炎。事實上這真的一竿子打翻一船人，之所以會包塑膠袋是因為要做到保存，並確保產季結束後在保存時不會交叉感染，有的水果也有這樣的做法，但如果沒有包那一層塑膠袋，很可能一顆爛橘子就會毀了整箱的橘子囉！並不是椪柑套袋都是防止防腐劑揮發，什麼套袋的椪柑不要買，這是謠言啦！

曲解套袋塑膠袋橘子的謠言

原始謠傳版本：



套袋塑膠袋橘子的秘密！



很多人喜歡吃正是盛產、甜又多汁的椪柑，但是您知道嗎？這些套上透明塑膠袋的椪柑，為了延長保存期會過一次加了防蟲劑的水再套上塑膠袋，因此醫生警告，摸了這種碰柑果皮再徒手拿果肉的話，裡頭的殘留毒素會讓你鬧肚子、嚴重的話還會嘔吐、罹患急性肝炎。所以吃之前還是要把橘子洗乾淨再撥來吃！



http://www.youtube.com/watch?v=w_-Q0o_IDCA&feature=player_embedded

（中時電子報youtube截圖）

謠言破解說明：

真的是假新聞來著，很容易一竿子打翻一船人並傷害農夫，包塑膠袋目的是為了保存，避免橘子不會因為壞掉而造成交叉感染，造成其他橘子腐壞，藉此延長買賣的時間，梨子也是這樣的做法啦！並不一定是泡了什麼藥才再用塑膠袋包起來，別再傳囉！

正確闢謠解釋：

整理實際在種橘子農民的說法，根據林家果園表示，柑橘類本身的特性是可以久放的（自然界賦予），而為了在久放的過程中避免果實的水分流失，我們的祖先就已經知道要將果實放在窯洞中保持濕度了，而我們現在為了運輸、販賣方便（總不能用個卡車載個巨型窯洞到處跑吧），就直接使用聚乙烯的袋子套住，除了可以保持濕度外更可避免一顆爛顆顆爛的情況發生，因此套袋不是為了防止藥劑揮發，而是為了讓橘子更耐久儲存。

另外根據實際詢問茂谷柑謝姓果農，包上透明塑膠袋目的只是防止其中有某顆橘子壞掉，只會壞在塑膠袋裡面，不至於會影響傳染到其他好的橘子，因為在運送過程也很容易擠壓壞掉，所以才會一個個包起來，基本上跟新聞中的什麼官方用藥沒有任何關係。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：Facebook - 公老坪 zreo plus 果園手工坊 - 林家果園



資料來源：PTT - Re: [發問] 請問有塑膠套的橘子...

本文經授權轉載自這是假消息 【假新聞】套袋塑膠袋橘子的秘密？椪柑套塑膠袋才不是因為防蟲劑的關係