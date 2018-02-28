MYGOPEN》85度C加好友領取大杯拿鐵一年份？85度C：不曾舉辦勿上當

真的純屬謠言一則，這個詐騙出現好多次了，也是最近 LINE 傳到不行的各種詐騙之一。

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最近 85度C加好友的 LINE 詐騙來了！訊息說這樣就能領取大杯拿鐵一年份，看來除了星巴克的詐騙邀請之外，85度C 這回也中鏢了，這陣子又洗版了大家的手機，這完全都是假的，官方在去年也澄清過，沒想到今年又捲土重來，大家不要上當了唷！

85度C的LINE詐騙

原始謠傳版本：

我剛剛有拿到免費852度C咖啡想跟你分享

點這裡加入好友立即領取大杯拿鐵（無限期）1年分卷



https://sur.ee/5BBGB



謠言破解說明：



真的純屬謠言一則，這個詐騙出現好多次了，也是最近 LINE 傳到不行的各種詐騙之一。

正確闢謠解釋：

85度C官方粉絲專頁貼文表示：不曾舉辦以加入LINE好友、分享連結等方式發送優惠券，近日網路流傳將85度C LINE官方連結分享至多人群組即可免費兌換85度C買一送一優惠券乙事，經查證確認為不實訊息，本公司並未舉辦此等行銷活動。為此，謹慎重澄清。

由於近日詐騙行為猖獗，請您務必提高警覺、提防各類詐騙活動，如接獲任何不明或可疑之訊息通知、連結網址要求您分享、轉發或提供個人資料，請先行來電至85度C客服中心求證，客服專線：0800-611-588，以維護您的權益。

85度C提醒您，防止新型態網路詐騙，呼籲您提高警覺預防詐騙。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





資料來源：Facebook - 85度C官方粉絲專頁

本文經授權轉載自這是假消息 85度C加好友領取大杯拿鐵一年份？85度C：不曾舉辦勿上當