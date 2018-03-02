MYGOPEN》加入中油LINE帳號就能領取加油金500元？中油：不要上當

在 2018 的二月和三月初真的收到了這樣大量的假官方邀請，連頭像也是仿造「中油商標」的詐騙活動，惡意使用 LINE@ 生活圈帳號，在 2018 的 2 月官方「又」出來澄清了，事實上這在 2017 的 11 月也瘋傳了好一陣子，沒想到近期又捲土重來了，當然如果大家看到這類假帳號發出的縮網址，也特別要小心危險連結，真的不要亂點擊囉！不小心真的會碰到惡意網址或釣魚網站。

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中油的假 LINE 詐騙邀請你收到了嗎？網傳內容為「把此中油官方設為好友即可領取加油金500元 活動到3/3截止」這樣類似的謠言訊息，在這一陣子真的是瘋傳到不行，中油也有聲明表示這真的不是官方的活動，提醒大家不要上當！因為這一系列假裝送加油金、禮券之類的訊息全都是假的，都是惡意使用 LINE@ 生活圈的詐騙帳號邀請活動！

中油LINE詐騙加入領500加油金

原始謠傳版本：

把此中油官方設為好友即可領取加油金500元 活動到3/3截止：

https://sur.ee/5BQJ9

主要像是這樣的假官方 LINE@ 畫面





詐騙破解說明：

在 2018 的二月和三月初真的收到了這樣大量的假官方邀請，連頭像也是仿造「中油商標」的詐騙活動，惡意使用 LINE@ 生活圈帳號，在 2018 的 2 月官方「又」出來澄清了，事實上這在 2017 的 11 月也瘋傳了好一陣子，沒想到近期又捲土重來了，當然如果大家看到這類假帳號發出的縮網址，也特別要小心危險連結，真的不要亂點擊囉！不小心真的會碰到惡意網址或釣魚網站。

正確闢謠解釋：

根據台灣中油的官方網站聲明表示：最近手機通訊軟體再度出現假藉「台灣中油股份有限公司」名義、蓄意使用「CPC」紅白藍企業識別標誌並仿造「中油火炬商標」之詐騙活動訊息，宣稱加入台灣中油官方LINE帳號或分享相關訊息就可領取加油券、現金抵用券等，中油公司重申，該帳號並非中油公司所設，提醒社會大眾不要受騙上當外，另針對行為人觸犯商標法、意圖使他人受騙等不法行為，恐涉刑責，中油公司將視情況採取法律行動。



在 2017 時，LINE 群組出現「歡慶台灣中油60週年現在只要加入台灣中油官方LINE帳號即可領取500元現金抵用劵」詐騙訊息，經中油公司檢舉並向社會大眾澄清，詐騙行為人已收斂，未料近日該手法不但捲土重來且再度翻新，以領取抵用劵需先符合「分享至15人以上群組三個」或「分享至25位好友」為條件，企圖欺瞞不知情民眾上當。



事實上，目前中油公司未在手機通訊軟體設立官方帳號，所有行銷活動均以正式新聞稿或授權加油站現場公告為據，建議民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可使用通訊軟體提供的功能提出檢舉，以避免更多不知情民眾因個資遭到竊取而受害。此外中油公司對於該行為人假藉中油公司名義、使用企業識別標誌並仿造「中油火炬商標」來欺瞞消費顧客等不法行徑，已主動調查瞭解，將視情況採取法律行動，以確保中油公司資訊、交易安全，維護消費大眾權益。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：台灣中油 - 中油公司嚴正聲明：未在手機通訊軟體舉辦分享連結即贈500元加油現金抵用券等活動

本文經授權轉載自這是假消息 加入中油LINE帳號就能領取加油金500元？中油：不要上當