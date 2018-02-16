MYGOPEN》【非詐騙】熊讚免費LINE貼圖下載是真的！台北捷運活動到2018年3月7日

事實上這是台北捷運公司的活動啦！的確有發這款免費貼圖給大家下載唷！（在 LINE 商店查不到），只是要下載貼圖就要快了，活動期間是即日起到2018的3月7日，貼圖可以讓你用到2018年8月6日喔。

MYGOPEN

收到熊讚免費LINE貼圖下載訊息之前，可能大家平常被詐騙貼圖騙到怕了，大家紛紛質疑這個是不是也是假的，這裡告訴大家這個是「真的」！是台北捷運公司和熊讚合作的活動，打開「台北捷運GO」 APP，選取首頁上方熊讚 Banner，就能連結到貼圖下載頁面，讓你免費使用可愛的熊讚心情貼圖。LINE 你收到的這些訊息，是該連結直接導去貼圖下載頁面了，所以才這麼多人質疑不敢下載。

熊讚免費貼圖下載的訊息

原始謠傳版本

下載貼圖 這不是詐騙集團

line://ch/1454987169/coupon/sticker/grant



或這個



下載貼圖

line://ch/1454987169/coupon/sticker/grant

台北捷運伴你同行

是真的！

（ 隱藏版的免付費貼圖 ）

謠言破解說明：

事實上這是台北捷運公司的活動啦！的確有發這款免費貼圖給大家下載唷！（在 LINE 商店查不到），只是要下載貼圖就要快了，活動期間是即日起到2018的3月7日，貼圖可以讓你用到2018年8月6日，小編自己都載來用了。

正確闢謠解釋：

提供臺北大眾捷運股份有限公司新聞稿參考：

快來！把熊讚擁入懷中！ 立即下載好玩好用的「台北捷運GO」 APP 熊讚就是你的代言人！

想擁有世界大學運動會的可愛吉祥物—熊讚嗎？超高人氣的他，即日起與臺北捷運公司合作，變身成實用又可愛的逗趣貼圖！趕快拿起手機，打開「台北捷運GO」 APP，選取首頁上方熊讚專屬橫幅（banner），連結至「貼圖下載」頁面，即可免費使用可愛的熊讚心情貼圖，讓熊讚成為你的代言人！貼圖下載活動期間為即日起至3月7日，貼圖則可使用到107年8月6日。



一度擔心會因為世大運落幕而失業的熊讚，憑藉本身獨特魅力及不斷的努力，人氣至今居高不下！這次與「台北捷運GO」APP首度合作，推出16款結合北捷與熊讚的可愛心情貼圖，有惹人憐愛的QQ熊讚、橫眉豎眼的森七七熊讚、雙臂高舉四周飄著愛心「Hen港動」的熊讚……訴說著不同心情寫照！



即日起至3月7日，透過手機下載「台北捷運GO」 APP，點開後選取首頁上方的熊讚專屬橫幅，即可輕鬆下載免費熊讚貼圖。不管是與情人熱線、父母問候、同事關懷、朋友聊天，都可以透過熊讚「代言」，讓熊讚與北捷陪你經歷生活上的喜怒哀樂，本款熊讚貼圖有效期限為107年8月6日。



「台北捷運GO」APP自104年推出以來，不斷更新內容、創新求變，結合包含高鐵、臺鐵、公車等各項資訊，提供旅客優質、豐富、全方位的交通運輸平台；並且精心規劃北捷「車站資訊」、「列車到站資訊」、「捷運路網」、「好康活動」、「景點服務」五大特色服務；如果遇到捷運系統發生特殊狀況，可藉由「重要訊息」的即時推播功能，立即掌握捷運營運最新動態；另外，提供「線上雜誌」立即看功能，實用與娛樂兼具，歡迎大家踴躍下載與定期更新，讓「台北捷運GO」與你四通八達趴趴GO！



相關訊息歡迎洽詢臺北捷運公司24小時客服專線（02）218-12345、臺北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889）或瀏覽本公司網站（https://www.metro.taipei/）。

資料來源：臺北大眾捷運股份有限公司 - 快來！把熊讚擁入懷中！ 立即下載好玩好用的「台北捷運GO」 APP 熊讚就是你的代言人

本文經授權轉載自這是假消息 【非詐騙】熊讚免費LINE貼圖下載是真的！台北捷運活動到2018年3月7日