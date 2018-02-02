MYGOPEN》【假LINE】永久臭跩貓貼圖限時下載？惡意使用LINE@生活圈，請小心連結

這些都是詐騙的邀請，點進去也是騙你要轉傳分享而已，趁著過農曆新年前夕繼續出來換圖、換名稱、換頭像來騙你加入假的LINE@生活圈，別上當囉！

MYGOPEN

好多人LINE傳「永久臭跩貓貼圖限時下載」還有像是米奇、蛋黃哥、小熊維尼這類的詐騙假好康，這些都跟之前「永久的LINE免費主題限時下載」一樣全都是假的，屬於惡意使用 LINE@生活圈的帳號，目的很可能想要衝粉絲數來賣帳號套利或未來傳釣魚詐騙連結給加入的人，別被騙囉！如果不小心加入了也沒關係，封鎖刪除別理他就沒事了！下面這六種你在2018收到哪一種呢？

永久臭跩貓貼圖限時下載的詐騙

原始謠傳版本：

永久臭跩貓貼圖限時下載：

https://lnk.pics/54TSR

永久米奇貼圖限時下載：

https://lnk.pics/5583F

謠言破解說明：

這些都是詐騙的邀請，點進去也是騙你要轉傳分享而已，趁著過農曆新年前夕繼續出來換圖、換名稱、換頭像來騙你加入假的LINE@生活圈，別上當囉！

光是「米奇」就可以好多種...

臭跩貓也是！麻糬爸都要哭了

正確闢謠解釋：

基本上這類詐騙手法已經很常見了，有太多的假冒LINE@生活圈帳號，有經驗的朋友一看到就知道了，但是還是有很多不知道的人分享。

大家看到這類帳號發出相關縮網址的貼文時，真的也要小心連結，不小心也很有可能會連到詐騙的釣魚網站，有的甚至會偽裝成LINE官方的綠色標，但實際上只是設計在 Banner 上面，別上當了。

LINE@生活圈台灣官方過去也曾宣導過，表示有些人利用送貼圖或禮券等手段吸引大量用戶加入，將來容易被這些不肖業者發送商業廣告或非法內容，請大家多多防範，當然也很有可能等到累積大量好友後再把該帳號轉賣來套利，這部分大家真的要小心。如果真的不小心加入了也沒關係，封鎖刪除就沒事囉！

老調重彈的最簡單的辨識方式，就是避免加入沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，這招學起來就能應付大部分的詐騙生活圈帳號囉！要下載貼圖或主題的，真的不會要你加入奇怪的 LINE@ 生活圈的。

直接在 LINE 官方下載主題或貼圖最安全，真的別貪小便宜了，一般隨便看到免費的通常都有點問題，多多留意囉！

本文經授權轉載自這是假消息 【假LINE】永久臭跩貓貼圖限時下載？惡意使用LINE@生活圈，請小心連結