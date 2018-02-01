MYGOPEN》【這真的】撥打1911告訴服務人員你家的電號就可以了！台電節電活動登錄

這是真的啦！如果你不習慣上網處理，拿電費繳費單看電號，直接電洽 1911 請台電客服中心服務就可以囉！會有台電人員協助登錄。

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你LINE收到「很方便，撥打1911告訴服務人員你家的電號就可以了」、「我已登錄了！504元不拿白不拿哩」這樣的訊息，有些人以為是假的，因為覺得台電節電活動登錄好像上網登錄很麻煩。事實上不習慣上網的民眾，真的可以電洽 1911 台電客服中心或至各地服務據點臨櫃，由台電人員協助登錄囉！不是謠言唷！





撥打1911協助登錄台電節電活動

原始訊息版本

很方便，撥打1911告訴服務人員你家的電號就可以了！晚上也有服務哦！

我已登錄了！504元不拿白不拿哩！快快馬上辦。。你沒登錄，無法拿到獎勵，台電也不會感激你的哦！

這是真的訊息，我已經登錄了，要知道你們家的電錶電號 ，不是電話， 電力公司繳費憑證的左方有電號

另外搭配這張圖說明

訊息說明

這是真的啦！如果你不習慣上網處理，拿電費繳費單看電號，直接電洽 1911 請台電客服中心服務就可以囉！會有台電人員協助登錄。

實際狀況解釋

台電表示：登錄管道相當多元，除了官網外，不習慣上網的民眾，則可電洽1911台電客服中心或至各地服務據點臨櫃，由台電人員協助登錄。

參加辦法可以上網報名或至活動官網登錄參加電號，也可以臨櫃或電話報名，至台電服務中心、服務所或撥打客服專線1911報名。只要107年4月30日（含）前報名登錄成功者，107年全年各期電費之節電量均可獲得獎勵金；107年5月1日至107年12月17日報名登錄成功者，自登錄日起107年各期電費之節電量可獲得獎勵金。

不過要注意的是，播 9 轉客服人員，提供 5 分鐘免付費電話！不只提供活動登錄服務，台電為加強服務，設立客服中心提供 24 小時全年無休服務，服務項目包括供電線路設備維修、停復電查詢、電費及業務查詢、受理用電申請等；民眾只要撥打 「1911」 ，即可由客服中心提供各項用電服務。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：台電 - 台電107年節電獎勵活動

資料來源：MyGoPen - 【這真的】LINE傳：台電沒登入就沒有節電獎勵？這新的活動辦法

本文經授權轉載自這是假消息 【這真的】撥打1911告訴服務人員你家的電號就可以了！台電節電活動登錄