MYGOPEN》農曆新年期間發送早安祝福等圖片，會被黑客竊取 ？！

真的純屬謠言一則，這跟以前網路流傳說「LINE圖片暗藏釣魚程式」是相同的作法，主要是很多人收到煩了，不希望長輩們再傳這樣的祝福圖片所設計的惡作劇，或許就像訊息說的，互相打個招呼就好囉！

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最近LINE傳「在即將到來的農曆新年期間。請不要發送早安祝福等圖片。」的謠言訊息，相信很多長輩都收到了！事實上這跟以前傳「為杜絕早安、晚安問候圖片影片，暗藏中美俄日駭客釣魚程式竊取個資，東森財經台已連播35集受害的情形」是類似的訊息，基本上是晚輩們為了消滅萬惡早安祝福圖設計的假消息，資訊工程師也回報這不是正確的狀況，但相關導入連結就很有可能會連到釣魚網站囉！

農曆新年不要發送早安圖的謠言

原始謠傳版本

在即將到來的農曆新年期間。請不要發送早安祝福等圖片。

請看上海國際新聞來自中國的這個警告。

專家提醒和建議：請不要發送早安，晚安，或任何有趣的節日問候，如圖片和電影等。

報導指出，黑客已經設計了完美的圖片，電影，以隱藏其中的釣魚代碼，當所有人轉發並發送這些圖片時，他們將竊取您設備上的個人信息。據報導，已經有超過50萬的欺詐受害者被騙了。

如果您想互相問候，請輸入您自己的問候詞句來保護自己，以及保護您的家人和朋友。

（非常重要）刪除所有以前和以後的賀卡設計，以避免黑客的網絡釣魚。它們包含嵌入式“GIF”程序，竊取您的個人信息，信用卡號碼和PIN碼。

建議互相打招呼，或者使用「完全自製」的圖片，視頻。

謠言破解說明

真的純屬謠言一則，這跟以前網路流傳說「LINE圖片暗藏釣魚程式」是相同的作法，主要是很多人收到煩了，不希望長輩們再傳這樣的祝福圖片所設計的惡作劇，或許就像訊息說的，互相打個招呼就好囉！

正確闢謠解釋

此LINE官方以前也回報過，經查尚未接獲相關案例，為了提升該平台的安全性，用戶如果遇到疑似詐騙的狀況，可以利用「資安漏洞回報獎金計畫」回報。

根據黃姓資訊工程師表示：基本上像是釣魚、木馬多半都還是隱藏在網址，透過通訊軟體來進行散播，不大可能會藏在影片、圖片中，另外 GIF 也只是圖片的一種格式和副檔名，無法這樣竊取個人資訊、信用卡卡號和 PIN 碼。



未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：MyGoPen - 【假LINE】早安、晚安問候圖片影片，暗藏中美俄日駭客釣魚程式竊取個資？反長輩集團放的謠言啦！

資料來源：PTT - [無言] 反長輩圖集團，你們成功了

本文經授權轉載自這是假消息 【假LINE】農曆新年期間不要發送早安祝福等圖片？黑客會竊取是謠言啦！