自由開講》聽周錫瑋在「澎風」？！

◎鄧鴻源

前台北縣長周錫瑋28日舉行記者會宣布角逐國民黨新北市長初選，周細數過去打造最乾淨城市等政績，並提城市新願景，接著批評蔡英文政府「自以為神」、「胡作非為」，他有能力擊敗民進黨，讓新北「乘風再起」，給蔡英文教訓。周錫瑋在澎風，畢竟最乾淨城市–新北市，是蘇貞昌縣長任內打造的。

前台北縣長周錫瑋28日舉行記者會宣布角逐國民黨新北市長初選。（記者翁聿煌攝）

淡水河口左右兩岸在林豐正執政期間，原本是鳥不生蛋的地區，只因河水臭又髒，垃圾到處是，也沒有河濱公園或自行車跑道，是蘇貞昌擔任新北市前身台北縣長任內，大力整頓，才有今日的輝煌，成為可以與歐美國家媲美的海濱景色，假日遊人如織，為淡水河口左右兩岸商家帶來巨大的觀光財，也成為兩岸民眾平時休憩的景點。

蘇貞昌當行政院長時，新北市原本捷運板橋、土城線只做到永寧站，蘇貞昌瞭解地方的需求，帶著官員現場探勘，才繼續做到頂埔站。除了連接頂埔高科技園區，更重要的是為後續的三峽、鶯歌線保留空間。此外，他也主導遷走大漢溪的垃圾山，把河堤外灘地開發成河濱公園，打通了土城的幾條主要道路，並在金城路、中山路等附近種樹，提升生活品質。

老縣長蘇貞昌。（翻攝自蘇貞昌臉書）



蘇貞昌說，他做事不為了自己，任內主導開闢了三峽新市鎮，「若是貪財，隨便留個1、2戶，競選經費不都有了嗎？」這是真心話，哪像國民黨人人家財萬貫，退休後可領高額月退俸，還有臉領十八趴！現在蘇貞昌雖然沒有公職，也沒有月退俸與十八趴可領，但還是很忙碌，忙著幫各地的參選人競選，可見他是公而忘私，真正為台灣打拼的人。

飲水應思源，如今即將面臨新北市長選舉，國民黨至少已有兩人競爭，民進黨則始終搞不定，賴清德也不可能出來選，唯一有可能勝選的還是老縣長蘇貞昌。如果吳秉叡民調持續低迷，蘇貞昌應當仁不讓，披掛上陣才是。

（大學教授）

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