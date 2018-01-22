自由開講》英賴政府的稅改只是遲來的正義

◎展昭

立法院（18日）三讀通過《所得稅法》修正案，月薪3萬元以下明年起免繳所得稅！未來年薪低於40.8萬元、約月薪3萬元以下者將免繳所得稅。為刺激生育，5歲以下幼兒家庭原可享2.5萬元特別扣除額，提高到12萬元，另身心障礙扣除額也提高到20萬元。此次稅改共542萬上班族受惠，約達整體報稅戶9成，4項扣除額增幅也是史上最大。這項修正案可說是遲來的正義。

如今英賴政府的稅改只是遲來的正義，證明國民黨是不仁不義的政黨，理當被全民唾棄。（資料照，記者楊金城攝）

這是民進黨上台以來讓人最有感的一項政策，也顯示國民黨執政時期的「劫貧濟富」行為多麼荒謬，否則月入不到三萬的受薪族，為何需繳稅給月退俸遠超過三萬以上的退休軍公教人員享受？為何許多家財萬貫的國民黨黨政軍高官可以領月退俸十幾萬元以上，甚至可喜享受十八趴或十三趴等不公不義的特權？國民黨就是因為長期實施不公不義的福利政策，所以被國家主人唾棄。



行政院主計總處去年曾公布調查，全體受僱就業者（含全時及部分工時）共898.5萬人，平均月薪3萬7703元，較去年增加609元；其中，仍有351萬人月薪不到3萬元、占33.96%。新貧族這麼多，上班薪資都不如軍公教退休之「樓地板」，後者有些人卻呱呱叫，令人不解。為何新貧族這麼多？還不是國民黨一手造成的嗎？



馬在總統任內，兩岸已全面三通，非軍公教之民眾平均薪資卻有如王老二，一年不如一年，馬英九就任之初，還打包票若達不成「六三三」諾言，將自動減薪，結果減個大頭鬼，反倒是自己與公務員經常調薪，連退休族也雨露均霑，包括國民黨那些家財萬貫的高官，也能跟著調薪，以致公務員與勞工薪資之差距越來越大，退休金差距更大到荒謬透頂，難道這就是國民黨的「德政」？



馬八年總統內，民眾的薪資比扁擔任總統時期為低。勞退等四大基金的投資，馬執政時期，平均年年虧損達兩三百億元，扁執政時期則剛好相反。此外，扁執政時期，陸續完成數項偉大建設，如員山仔疏洪道、高鐵、雪山隧道，以及一零一大樓，許多人蒙受其利益，而馬執政時期，國家負債遠多於扁，政績卻乏善可陳，唯一「政績」就是不斷幫公務員加薪，使國家財務迅速惡化，遺禍下一代。對國家有功的扁，卸任後卻受到馬政府殘酷的政治迫害。反觀馬，卸任內到處趴趴走，享受一切禮遇。公平嗎？



低薪族何其多，國民黨民代還假仁假義假慈悲，畢竟既得利益者中，最大族群就是國民黨人，裡面有涉嫌叛國、貪污、虐殺小兵或性騷擾部屬等違法犯紀的軍人，有「能撈就撈，能混就混」的公務員，也有許多不敬業，甚至一年請「病」假超過三百天的校長，這些人大都能爽退，將低薪族當提款機，可說不公不義，莫此為甚，對其他奉公守法、敬業者很不公平。



如今英賴政府的稅改只是遲來的正義，證明國民黨是不仁不義的政黨，理當被全民唾棄。此外，應效法德國，讓《促進轉型正義條例》趕快進行，將國民黨與其附屬組織所有不公不義的財產沒收，用來補貼所有弱勢勞工的退休金，尤其是如今已經步入中老年人的當年加工區女工，豈可再讓一堆不知恥的國民黨高官繼續「吃香喝辣」？



（教師）

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