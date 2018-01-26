自由開講》國民黨不要再造神了！

◎展昭

蔡總統一連串改革，影響許多國民黨與親該黨的既得利益者， 但是改革幅度又不夠，無法滿足民進黨支持者， 同時年輕人薪資與福利也沒有提升，以致不分黨內外， 大家都將矛頭指向蔡總統，她的民調也因此持續低迷不振， 甚至每況愈下。國民黨因此沾沾自喜，大力推出蔣經國牌。

中國國民黨主席吳敦義在故總統蔣經國的靈櫬前追思。（資料照）



國民黨對蔣經國的推崇，無非就是他如何帶領台灣改革政治與經濟， 成為亞洲經濟的四小龍之一，讓台灣人「金錢淹腳目」。 國民黨也認為他是開放兩岸交流的第一人，並解除戒嚴， 讓台灣民主政治得以發展。 馬英九與宋楚瑜等當年總統府秘書也齊聲歌頌小蔣，認為他「 勤政愛民」，創造台灣政治與經濟「奇蹟」，可說是吹牛不打草稿。 試問，如果沒有美麗島事件、林義雄家屬、 陳文成與江南命案的發生，以及鄭南榕等許多民主人士的抗爭， 蔣經國會主動允許解嚴、老兵探親，甚至宣佈蔣家人不可能繼承「 皇位」嗎？



中研院社會所吳乃德的論文指出， 小蔣與其父親都是沒有民主與文化素養的獨裁者， 所以表面上裝作很「勤政愛民」， 但都是為自己萬年執政與自己政黨的利益著想，其實他們手段陰狠， 以致歷年來有許多民主人士不是被殺，就是被政治迫害， 但是這些負面報導永遠不會出現在媒體報導中， 以致許多人只見到他們「偉大」的一面， 其實這不是如同北韓家族的「造神」手法嗎？他們領導人去世， 不也是萬民跪地哭泣嗎？



兩蔣迫害這些人的理由， 如同以往在大陸上寧可大力剿匪卻不願積極對日抗戰一樣， 其藉口不外都是欲「攘外」必先「安內」，以致不分青紅皂白， 把所有異議人士都當作「匪諜」看待，包括當年許多原本熱烈歡迎「 祖國」的台灣知識份子，如台大文學院長林茂生博士、 花蓮張七郎醫生與嘉義畫家陳澄波等無數人，都被國府當做「匪諜」 看待，不經由審判而加以殺害。 甚至連功在阿歐西的偉大將軍孫立人與其部屬也無法倖免， 有的被殺，有的被關， 兩蔣與國民黨完全沒有檢討自己為何如此失民心。



若非自己官員貪污腐敗，民眾與軍人會不滿嗎？ 為何當初中共內部沒有國民黨潛伏的「匪諜」？ 至今還有一些笨蛋為兩蔣「擦屁股」說，當年日本「皇民」與「 匪諜」充斥，兩蔣「不得不」如此，根本是胡扯， 畢竟當年東南亞一些殖民地，二戰後也曾經被歐美國家重新接管， 為何人家沒有日本「皇民」與「匪諜」擾亂，只有台灣才有？ 當年也是奉麥帥委託前去接管的歐美國家的官員， 有如同阿歐西官員在台灣與越南的貪汙腐敗嗎？ 越南國父胡志明就說：「寧願聞法國人的臭屁， 也不願意吃中國人的大便」， 可見國民黨的貪汙腐敗與殘忍是有國際認證的。



可惜，當年沒有台灣的胡志明，否則今日台灣也將如同越南的風光， 甚至可能更好，因為當年台灣在日本治理下， 經濟建設與全台就學率，在亞洲僅次於日本， 根本不需要腐敗的阿歐西政府來接管。沒有阿歐西來台灣， 台灣不可能發生一連串慘絕人寰的屠殺與迫害， 那些枉死的台灣各界菁英人士， 絕對可以帶領台灣成為東方的瑞士或瑞典， 遠超過蔣經國所謂的政治與經濟「奇蹟」。 國民黨只會批評日本沒有為二戰時在大陸所犯的罪行認錯、悔改， 自己又有為二戰後在台灣所犯的罪行認錯、悔改嗎？ 日本有老是吹噓自己當年在台灣的建設嗎？ 可見國民黨是不知認錯與悔改的政黨。



總之，國民黨不要再造神了。

（教師）

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