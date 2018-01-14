自由開講》殺人的還理直氣壯？！

◎展昭

《破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》 一書（12日）在蔣經國逝世卅週年前夕發表，書中訪問當年因「江南案」 被蔣指示嚴辦入獄的前國防部情報局長汪希苓。汪說「 一切為了國家利益」。汪希苓在書中披露， 當年情報局決定派員赴美「制裁」劉宜良，不是為已出版的《 蔣經國傳》，而是消息傳出劉宜良還要再寫《宋美齡傳》， 詆毀蔣宋美齡，最後事情曝光則是因為情治機關互鬥。

《破局：揭秘！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》新書發表會12日舉行，因江南案入獄的前情報局長汪希苓（左起）、中華統一促進黨總裁張安樂、前情報局副處長陳虎門出席。（資料照，記者羅沛德攝）



汪希苓與前情報局副處長陳虎門說，雖然以現今眼光看待， 是不允許的事情，但「當時做一定對」。



所以國民黨的黑幫政府認為可以暗殺人民嗎？不是為已出版的《 蔣經國傳》，而是消息傳出劉宜良還要再寫《宋美齡傳》， 詆毀蔣宋美齡，所以劉宜良該死嗎？蔣宋美齡有何不可告人的秘密？ 暗殺一個已經擁有美國籍的華人，算是「為了國家利益」嗎？ 國民黨與黑道狼狽為奸，互相利用， 到處亂殺為自己所看不順眼的人，比他們眼中的「萬惡共匪」 還可惡，因為中共還不敢如此明目張膽派黑道到國外刺殺異議人士。



其實從「江南案」已可以推論林義雄家屬與陳文成命案都是誰幹的， 蔣經國與其團隊能置身度外嗎？ 日前國民黨一些要員還厚臉皮幫蔣經國「抹脂擦粉」， 不覺得難為情嗎？這些情治人員在國內亂殺人已經很可恥， 居然還指使黑道跑國外殺人，這些人還自稱「一切為了國家利益」， 可知恥嗎？應該說是為了國民黨自己的利益， 不是為了台灣人的利益，其行為與當年伊拉克獨裁者海珊並無二致。 這些人嚴重危害台灣人的利益，動用公帑指使黑道殺人， 被判刑後在監獄受到特殊優待，還能爽退，可說不公不義， 莫此為甚！

「江南案」關係人：蔣經國（左）及劉宜良（筆名「江南」）（右））。（報社合成照／維基共享）



國民黨對自己威權獨裁者的懷念，他人無從置喙， 然而動用龐大國家經費幫他們兩位維護安息的地方，對嗎？ 以後其他繼任總統去世後是否也可以比照辦理？論對國家的貢獻， 輝與扁會不如兩蔣嗎？論政治迫害別人，兩蔣有很多， 而輝與扁有嗎？為何只有兩蔣死後可以受到這麼好的待遇？



阿輝領導之下，縱使有些問題，然而在其帶領下， 台灣的民主政治有大幅度進展，先是廢除吃人不吐骨頭的二條一， 接著是國會全面改選，然後是總統直選與省府虛級化， 讓國民黨無法在長期執政，以便繼續「吃香喝辣」， 所以國民黨人恨之入骨。這在兩蔣任內絕無可能做到。



阿扁領導之下，縱使操守是有些可議，但是其任內， 完成多項重大建設，如雪山隧道、高鐵與員山仔疏洪道等， 實質嘉惠廣大民眾，也幫國家節省上千億經費， 又完成老人年金立法，讓一生養育與教育子女而沒有退休金的老人， 晚年每個月至少有一點零用錢可用， 不需要向自己也很貧困的子女伸手。



反觀兩蔣與馬，總是特別照顧支持自己的特定族群， 給他們一般勞工所沒有待遇與福利，連一些「亂七八糟」 的人也可以享受， 以致退休公務員的月退俸居然比上班族群的薪水還高一倍以上， 甚至有許多家財萬貫的高官，也可以領十八趴， 每月多領數萬到二十幾萬不等，將納稅的年輕人當提款機！



無庸贅述，國民黨人對輝與扁恨之骨，未來若輝與扁百年後， 絕不可能同意厚葬他們。反之兩蔣，可能將「千秋萬世」 被國民黨人與一些無知的人當作「偉人」奉祀。 為何殺人或迫害人無數的獨裁者可以被當作「偉人」奉祀， 而沒有殺害或迫害任何一人的總統，卻要備受咒罵與污辱，試問， 公道嗎？！還有受指使殺人的情治人員與黑道，居然還理直氣壯， 是非是否顛倒？價值是否錯亂？





（大學教師）



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