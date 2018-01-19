自由開講》陳師孟的「憤怒」錯了嗎？

◎展昭

新科監察委員陳師孟日前在立法審查會說「上任後要專打辦綠不辦藍的法官」，引發檢、審、辯三方司法團體群起反彈，對此，法務部長邱太三說，和政治人物的政治語言打口水戰，「是在浪費生命」，強調法律本身就有司法救濟機制，若對判決不服，可依程序聲請再審或非常上訴。

政治是眾人之事，如果監委是政治人物，難道法務部長就不是嗎？長久以來，司法不公不義，只辦綠不辦藍，難道不是嗎？不論是扁或郭瑤琪案，司法敢說是公正與公平嗎？如果扁或郭瑤琪的案子是「貪汙」，馬與林益世的案子就不是嗎？不要忘了，國民黨在台灣的政治黑暗史可是落落長，不輸給「萬里長城」，且有歷史與國際認證、身為法務部長的邱太三會不知道嗎？

如果扁或郭瑤琪的案子是「貪汙」，馬英九與林益世的案子就不是嗎？圖為二○○七年十一月，參選立委的林益世組成「林馬機（你麻吉）」機車特攻隊做宣傳。（資料照，記者王榮祥攝）

兩德統一後，東德司法官為何都被解職？國民黨留下的許多司法官操守為何？看以前美麗島事件的司法官，以及最近被假釋的那位貪汙又養小老婆的胡姓前法官便知，如此敗類何其多？難怪許多人不信任司法？以歐美司法官之高素質，尚且有陪審制，阿歐西（R.O.C）體制下的許多爛法官，不需陪審制加以制衡嗎？國民黨長期主政下的司法只是「廁所裡的花瓶」，騙騙無知的人可以。

以前林義雄家屬與陳文成命案，兇手手段殘忍，人神共憤，職司主動糾舉犯罪的檢察官，都死到哪裡去了？這些檢察官對於殺人事件不敢主動偵辦，只會對卸任的總統落井下石，還教唆企業人士作偽證，羅織莫須有罪名，這樣的審判能信的話，大便也可以吃了！試問，世上有那一民主國家的司法如此對待一位前民選總統的？若非政治迫害，鬼才相信！

如同當年蔣介石對待孫立人那樣，國民黨與兩蔣對孫羅織莫須有罪名，將一位功在國家的偉大將軍軟禁長達三十三年，軟禁期間本來還不給飯吃，是後來孫將軍寫信要求才給，堂堂一代名將居然被糟蹋若此！司法之公平正義安在？由孫案也不難看出扁案的荒謬，不都是政治迫害嗎？一些充滿黨國思維的法官，能給民主人士公正審判嗎？

為何堂堂一位民選總統，擔任總統期間，仁民愛物，完成無數重大工程，如員山仔疏洪道、雪山隧道與高鐵，項項嘉惠萬民，也為國家節省上千億預算，更為許多貧苦本省老人爭取到一點老人年金，也沒有屠殺或迫害過任何一人，所受待遇卻遠不如殺害與迫害無數人的獨裁者，公道嗎？這麼簡單的道理，許多人都認為荒謬，為何小英與邱太三不覺得？小英忘了自己也曾經備受國民黨汙衊的事嗎？為何沒有同理心？

如今，馬與扁都是曾經當過總統的人，所受的待遇卻截然不同，馬是否政治迫害扁？大家心知肚明。馬與國民黨人說扁「貪汙」而自己很「高尚」，恐怕連豬都會偷笑！難道台灣人有這麼「賤」，而中國人有那麼「優」嗎？應該說剛好相反，畢竟國民黨的貪污是有國際與歷史認證的，否則當年美國杜魯門也不會說：「他們一家都是賊！」

勞苦功高、為國為民的孫立人將軍，只因堅持軍隊需國家化就被羅織「莫須有」罪名軟禁那麼久，國民黨還全面打壓人家，好像歷史上從來沒有這個人似的，何況對待曾經讓國民黨下台的阿扁？所以司法改革是所有改革中最重要的事項，若沒有司法改革，其它改革難以完成。德國可以，為何我們不行？陳師孟的憤怒是有原因的。

（教師）

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