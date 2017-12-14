自由開講》馬不是說：「真金不怕火煉嗎？」

◎ 展昭

針對媒體報導前總統馬英九涉主導中視交易等三中交易案， 涉圖利中視買家4.8億元，馬英九日前突然現身台北地檢署， 並以告發人身分告發北檢檢察長邢泰釗， 以及負責偵訊他的主任檢察官汪鑫健洩密；稍早馬結束應訊， 陸續前往高等檢察署、最高檢察署提出告發， 強調北檢調查此案已不適任，將向上級法院聲請移轉管轄。

前總統馬英九昨天（13日）赴北檢告發。（資料照，記者錢利忠攝）



網友群起憤慨說：「北檢現在都不是你的人，你控制不住了， 想移審了吧？門都沒有，秉公辦你！」「 想找另一個蔡守訓或沒良心的狗東西來救援？呸：吃屎吧！ 馬無能再加無恥！」「我們都還沒聽到錄音帶他就聽到了～ 表示真說過吧！不然怎麼記得這麼清楚回饋給他啊？」



網友都說得沒錯，想當初馬桶等外省族群是如何整肅陳水扁？如： 中途換法官、找人作偽證、製造假口供、無證據先押人、 找無法律判刑就用實質影響力、辦扁的特偵組天天開記者會講案情， 名嘴都知道進度，這又是誰在洩密？現在馬在「靠夭」什麼？ 現在總算應該知道「己所不欲勿施於人！這可說是現世報！」這句話的道理了吧？



馬自己不是說：「真金不怕火煉嗎？怕什麼？」 以前追殺扁朝官員不都這樣嗎？ 馬八年任內所提拔的司法官都在高院高檢裡， 想逃也要先跑地院與地檢屬這一關。馬的好運應該快用完了吧！ 是否有人再用「大水庫」或「宋朝公使錢」的歪論為你開脫？ 看守所大門大開等著你！惡有惡報，不是不報，時候未到， 人要心存厚道才是。



當初扁才卸任總統不久，被一審法官周占春以「法定職權說」 判無罪，馬公然說：「司法不能違背人民的期待」， 連夜召集司法行政首長開會，隔天就臨時更換法官為周守訓， 後者以「實質影響力」判扁有罪，但是尚未三審定讞， 就被當庭下令上手銬收押，堂堂一位總統， 居然比殺人的獨裁者還不如，像話嗎？ 如此赤裸裸地以行政權干預司法權， 不是如同白色恐怖時代的蔣介石嗎？ 難怪洪英花法官批評這根本是公然違法。



扁被收押不久，某地檢署檢察官晚上聚餐時， 居然有檢察官扮演扁被收押的鏡頭以嘲諷， 可見這些司法官根本是爛貨一堆，被黨國教育洗腦得有夠徹底， 否則怎麼看不出來這根本是國民黨的政治迫害？ 國民黨在白色恐怖時的黑暗史可是落落長， 這些司法官難道都不知道嗎？只會讀死書、死背法條，是非、正義、 良心，以及公平正義與道德勇氣都哪裡去了？是否都被豬狗吃掉了？



馬英九說北檢洩密，北檢洩密的證據在哪裡？ 怎不說是否自己律師團們洩的？還是「余文123」們洩的？ 中投都會錄光碟自保了，說不定也會偷偷告訴周刊收點錢度餘生！ 馬桶無非是想轉移焦點罷了！





（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com