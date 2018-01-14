韋恩的食農生活》BBC試驗：「椰子油」是超級食品還是心臟病殺手？

對於椰子油好與壞的爭議，一直以來都沒有休戰過！以傳統營養學來看，椰子油的飽和度遠遠高於奶油及豬油，因此以傳統的理論看應該相當不利於心血管系統；但支持椰子油的人則提出，椰子油其實與一般飽和脂肪大不相同，因為它富含了許多「中鏈脂肪酸」，而中鏈脂肪酸在人體吸收相當直接，代謝方式與其他飽和脂肪大為不同，所以不可一概論之！因此BBC最近就為大家做了一個小小的試驗，來看看「椰子油」真的是超級食品還是垃圾食品？

◎韋恩的食農生活

椰子油近年來在全世界掀起一波旋風，許多國外的名人也都相當推崇，包含影星珍妮佛安妮絲頓、安潔莉娜裘莉、名模基塞兒、還有名醫Dr. Oz。

「椰子油」是超級食品還是心臟病殺手？！（報社資料照）

只是椰子油以傳統營養學的角度來看，屬於飽和程度非常高的油脂，椰子油的飽和度為86%，遠遠高於奶油51%以及豬油39%，因此以傳統理論來看應該相當不利於心血管系統，尤其是擔心造成膽固醇（特別是壞的膽固醇LDL）升高。所以有許多專家是對這麼多人愛用椰子油是相當疑慮的。

然而支持椰子油的人的說法是，椰子油其實與一般飽和脂肪大不相同，因為它富含了許多中鏈脂肪酸，占比達70%以上，中鏈脂肪酸在人體吸收相當直接，代謝方式與其他飽和脂肪大為不同，所以不可一概論之。

在目前這正反意見其實都有道理，只是科學證據還不足以下定論。所以日前BBC乾脆在「相信我，我是醫生」節目做一個實驗，看看椰子油真的是超級食品還是垃圾食品？ 而實驗結果對椰子油對膽固醇影響是正向的，也讓節目中的醫師相當吃驚：

試驗的結果顯示，吃奶油的志願者壞膽固醇水平上升了大約10%，好膽固醇上升了5%。

橄欖油志願者的壞膽固醇水平略有下降，好膽固醇水平上升了5%。

但最令人吃驚的則是吃椰子油的這組試驗者，不但他們體內的壞膽固醇水平沒有上升，他們好膽固醇水平激增了15%。

表面上看，食用椰子油的人群實際上降低了患心臟病或是中風的危險。

當然，這個實驗稍嫌粗略，人數不是很大型，食用時間也不夠長期。但是確實給我們對椰子油的觀點有相當的改觀，至少椰子油沒有想像中那麼糟。也期待有更多設計嚴謹的大型人體實驗可以提供更多證明。畢竟從之前的油與糖的爭論來說，經過一段時間後，當科學證據累積越來越多，科學界的觀點是會改變的。





本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活：BBC試驗：「椰子油」是超級食品還是心臟病殺手？