韋恩的食農生活》油糖之爭？ 從一份塵封50年的研究看糖對身體的壞處

油還是糖比較壞? 是50年前科學界爭論不休的議題。在1967年一篇於權威的新英格醫學誌發表的一篇review論文(1)結論,膳食裡的油脂(包含膽固醇)是造成高血脂與動脈硬化的殺手,自此一槌定音,到目前為止大眾對此深信不疑,油脂與飽和脂肪酸大家都避之唯恐不及,低脂宣稱大行其道。

但是科學界恐怕與白色巨塔一樣複雜,直到最近,這背後的曲折才被更多論文揭露出來。一篇發表於PLOS Biology的論文Sugar industry sponsorship of germ-free rodent studies linking sucrose to hyperlipidemia and cancer: An historical analysis of internal documents(2)說明了,前述的研究恐怕背後有更深的運作。首先該研究經費其實是由Sugar Research Foundation糖研究基金會(以今日換算5萬美金)的經費所資助,而此研究基金會其實背後是糖業協會所支持。該論文當時並沒有揭露經費來源來自糖研究基金會,這以當時的科學標準來看是沒錯的,因為要到1980年代,揭露經費來源或利益迴避才成為論文發表的要求。

糖研究基金會其實約略同時,也(以今日換算18萬美金)經費委託英國伯明罕大學研究攝取糖對人體的影響,只是這份研究報告在即將完成之前突然中止,成果也不予發表,就以代號Project 259之名塵封了50年,而PLOS Biology的論文最近取得了Project 259的資料,並加以分析與公開發表,陳述出之前被隱瞞的事實。

從這份動物實驗可以看出,高糖飲食會造成高血脂反應,原因可能是糖造成腸道菌相的改變,從而影響了體內的代謝。另一項令人更驚訝的發現是,糖可能與膀胱癌相關,因為從高糖飲食的實驗組的尿液中,發現了較高的葡萄糖醛酸酶這種酵素,其活性可作為癌症危險度的指標。

其實近年來,越來越多證據發現糖對人體的可能危害有很多種,包含糖尿病、高血脂、心血管疾病等新陳代謝症候群,還有與多種癌症的潛在風險相關,甚至對情緒等心理健康都有關,甚至吃糖時胰島素對腦部的刺激會很像成癮反應。

所幸飲食裡面要減糖的觀念已經被大力提倡,從消費趨勢來看,訴求無糖或低糖的產品越來越多,含糖飲料(如可樂、汽水)銷售一路下滑,甚至國際糖價都有很大的下滑壓力,可見消費者的健康觀念已經慢慢建立。而從法規面來看,也可以看到各國政府的努力,比如說越來越多地方推行糖稅,或是在產品正面必須以大型圖示標示含糖量等等。恐怕油似乎已翻身,換成糖被人人喊打。

但是其實要叫所有人完全禁絕糖實在太不實際,畢竟糖的甘甜美味,是人與生俱來的喜好。所以目前的建議還是要請大家減少吃糖,以台灣國民健康署研擬中的建議是「添加糖」攝取量不要超過總熱量的10%,也就是說以成人每日攝取熱量2000大卡計算,糖攝取應低於200大卡,等於50公克。而據國健署調查,「全糖」珍珠奶茶700毫升,含糖量近62公克,幾乎一天一杯就糖量爆表。所以大家需要多注意了。

