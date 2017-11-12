韋恩的食．農．生活》潘大教授又來代言苦茶油了

誇大不實的廣告說詞！不知是廠商粗心誤植，還是號稱「專家級」的代言人不上心！這樣的廣告爭議！衛生單位也拿他沒辦法嗎？！

韋恩的食．農．生活



看到這幾年聲名大噪的潘大教授今天又有新廣告，不免要仔細閱讀一下。果然照慣例，裡面疑似充滿了誇大不實的成分呀！這次代言的是一種苦茶油，我們就來好好以科學證據檢視他所說的話吧：





1.藥理所教授潘懷宗博士表示，「苦茶油含有79.5%的單元不飽和脂肪酸，是所有食用油中最高的。單元不飽和脂肪酸能夠降低人體內壞膽固醇的含量..」

的確說單元不飽和脂肪酸能夠降低人體內壞膽固醇的含量還有其他很多好處，苦茶油的單元不飽和脂肪酸含量高也行，但是說苦茶油的單元不飽和脂肪酸，是所有食用油中最高的，這就未免太超過了。

目前含高單元不飽和脂肪酸的油有

►高油酸葵花油，含84%（世界冠軍）1

►榛果油，含78%（與苦茶油算不相上下吧）1

►高油酸大豆油，含76%4

►紅花籽油，含75%1

►橄欖油，含72%1

所以至少高油酸葵花油是比苦茶油有更高的單元不飽和脂肪酸，這個「最高」可能得讓潘大教授吞回去了吧。

2.他又表示「至於攝取過多容易導致心血管疾病的飽和脂肪酸，苦茶油僅含11%，是所有食用油中最少的。」這個最少，也是太離譜了。

目前含低飽和脂肪酸的油很多種，有

►油菜花 6.3%3

►芥花油7.3%1

►榛果油 7.4%1

►紅花籽油，含7.5%1

►高油酸大豆油，含8%2

►橄欖油，含10%2

苦茶油的11%跟這幾個油相比也無法說是最低啊，講苦茶油飽和脂肪酸最低實在太那個啦! 潘大教授是不是太忙沒空做功課呢？所以這個「最低」潘大教授還吞得下嗎?

（1.USDA Food Composition Databases 2. www.qualisoy.com 3. Int J Mol Sci. 2015 Jun; 16（6）: 12871–12890. 4.www.plenish.com/food/oil-profile）

3. 「潘博士建議民眾使用苦茶油，因為苦茶油發煙點高達252°C，比其他植物油都高」

這對苦茶油的發煙點的理解根本是張冠李戴了，實在有失博士的學識風範，我猜這是抄自各大農場文的資料，不是潘博士經過認真研究的結果。

這點之前自然醫學博士陳俊旭也都出來承認書中錯誤過。事實上，未精製或叫做初榨或是毛油的苦茶油，其發煙點是沒那麼高的（未精製苦茶油只有223°C），苦茶油要經過精製成為精製苦茶油，發煙點才有辦法達到250°C以上。不過看潘大教授所介紹的產品，號稱是鮮榨的，製程也只有採收、脫殼、壓榨、靜置裝瓶而已，沒有提到精製啊!

所以我這邊想問問潘大教授，究竟是以下兩種情形的哪一種呢？：

A.這個苦茶油其實有經過精製，但是隱藏不說出來? 還是

B.苦茶油沒經過精製，所以發煙點可能不到252°C？

或者如果潘大教授可以拿出發煙點的測試報告出來，幫大家釋疑一下，那真是太好了啊。





4.這篇文章通篇看來就是廠商提供的內容啊，潘大教授一如往例，高談食品的療效比如說「降低人體內壞膽固醇」啦「心血管疾病」，只能說這樣真的可以嗎？可見之前的廣告爭議裡，衛生單位也拿他沒辦法哩，真是讓人好生羨慕。

這邊只是想提醒大家，看到這種廣編文章，還是要當心。即使是名人代言，對內容還是要仔細分辨，別被錯誤的資訊所誤導了，當然如果有人想拿這份去檢舉看看有沒獎金，別忘了分我一份。

資料來源: 聯合新聞網 https://udn.com/news/story/7266/2805246





