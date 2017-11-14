韋恩的食．農．生活》天然威而鋼的食物

要讓身體產生足量的一氧化氮不見得要靠藍色小藥丸，靠食物就可以達到!

韋恩的食．農．生活

這是一篇深夜食堂文。

前幾天經過高速公路，看到了金小胖的身影，看來他果然因為後宮太多，所以這麼年輕就需要諾貝爾獎得主穆拉德博士的這個男性聖品，才能維持男性雄風，真是令人為他神傷，嗚嗚嗚嗚。

話說穆拉德博士這位諾貝爾獎得主，畢生的研究心血都是在一氧化氮上面，也因此讓他被尊稱為威而鋼之父。一氧化氮是一種氣體，在人體裡面扮演一種信號作用，可以促使血管肌肉舒張，血液可以加強流通。威而鋼就是可以加強一氧化氮的效果，所以讓它從本來的心臟病藥，變成許多男性的藍色好朋友。

不過這裡有好消息，要讓身體產生足量的一氧化氮不見得要靠藍色小藥丸，靠食物就可以達到!! 這秘訣就是多補充富含精胺酸（Arginine）的食物，因為精胺酸就是一氧化氮的前驅物，會代謝成為一氧化氮，所以精胺酸充足，產生一氧化氮就可以源源不斷。而精胺酸在某些食物理特別豐富，這邊整理6大精胺酸食物給大家參考：

1、豬肉（僧帽肌、豬腳）

2、龍蝦

3、淡菜

4、大豆

5、芝麻

6、南瓜子

這些食物都很方便取得，尤其是豬肉、大豆等等，根本就可以隱藏於民居之中。藍色小藥丸還不方便光明正大的吃，豬腳可以大大方方的拿起來就啃，一點兒也不用不好意思，果真是天然的比吃藥好啊。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 天然威而鋼的食物