韋恩的食．農．生活》嘉磷塞門（1）？ 是科學、政治、還是金錢主導農業與健康？

「嘉磷塞」是一種除草劑，由孟山都所發明及生產。因為而後孟山都推出了抗「嘉磷塞」的基改作物（黃豆、棉花、油菜及玉米），使農民在噴灑「嘉磷塞」時能夠殺死雜草而不會殺死該基改作物，所以讓它與基改作物相提並論而爭議不斷。同時為了配合這樣的耕作方式，造成「嘉磷塞」在作物上殘留的隱憂，也讓很多消費者團體提出反對音浪，懷疑它會造成癌症？！

韋恩的食．農．生活

今年2017年歐盟農業界的最佳男主角，說是「嘉磷塞（glyphosate）」可能再貼切也不過了，整個歐盟議會、執行委員會、還有下轄的化學局、食品安全局，德國聯邦風險評估研究所（BfR），以及世界衛生組織、國際癌症研究組織都捲在裡面當了配角，當然「嘉磷塞」的生產廠孟山都也算是男二。但是真正的一槌定音，可能要到今天11月9日稍晚，由歐盟執行委員會投票來決定「嘉磷塞」在歐洲的命運。這中間的曲折離奇，可比台灣的夜X人生還灑狗血。而上個月底在美國法院才爆出的「嘉磷塞門」這項醜聞，更讓劇情一口氣拉到結局前的高潮。

「嘉磷塞」是一種除草劑，由孟山都所發明及生產。因為而後孟山都推出了抗「嘉磷塞」的基改作物（黃豆、棉花、油菜及玉米），使農民在噴灑「嘉磷塞」時能夠殺死雜草而不會殺死該基改作物，所以讓它與基改作物相提並論而爭議不斷。同時為了配合這樣的耕作方式，造成「嘉磷塞」在作物上殘留的隱憂，也讓很多消費者團體提出反對音浪，懷疑它會造成癌症。

美國自1974年就允許使用「嘉磷塞」，2013年主管的環保署（EPA）對它做成科學結論，認為「嘉磷塞」沒有造成人體癌症的風險。

歐洲的情況是，歐盟在2002年首次准許「嘉磷塞」的使用。

其後，因應2009年歐盟新的法規，歐盟食品安全局在2015年更進一步對「嘉磷塞」新的科學證據做了檢視，作出「嘉磷塞」不可能是人類致癌物的結論。

到了2016年初，屬於WHO的IARC國際癌症研究組織作出新的結論，將「嘉磷塞」列為2A級的可能致癌物。這也埋下上個月及大風波的引信，只是當時世人都沒法預測。

2016年的同時間，歐洲執行委員會也要求其下的化學局對「嘉磷塞」重新做一次安全評估，到了2017年3月，化學局的風險評估委員會做出結論: 沒有任何證據顯示「嘉磷塞」與人體的癌症有關，「嘉磷塞」也與人體的基因突變或遺傳毒性無關。

同時間，其他機構也得出相類似的安全結論，這些機構包含歐洲的食品安全局（EFSA）；以及其它國家（日本、加拿大、澳洲、紐西蘭）的食安單位；甚至包含IARC的頂頭單位WHO與FAO（國際糧農組織）的共同評估。所以世界上的安全機構似乎只有IARC有特立的意見，認為「嘉磷塞」是致癌物了。

因為「嘉磷塞」的執照將於2017年底到期，於是歐盟執行委員會召集各會員國代表的意見，來決定是否再同意給予「嘉磷塞」再10年期的執照。但是各方壓力紛至沓來，消費者團體、農民團體、環保團體等等各方意見都不同，各會員國的立場也都不一樣，同時爆發兩起疑似醜聞事件（孟山都文件與「嘉磷塞門」，後面會細談），更深深地影響了各方代表，大家都舉棋不定，協商了數個月，始終無法達成共識。所以最後歐盟執行委員會決定在11月9日，也就是今天，依投票來達成最後決定。

這結果將深深影響未來歐洲對「嘉磷塞」的農藥管理政策，還有農業耕作方式，甚至對農產品價格都有相當程度的關係。台灣近年來對農藥管理一直採取非常保守、甚至是故步自封、投鼠忌器、深怕多做多錯的態度。歐盟謹慎的態度，但勇於正面面對，尊重專業與科學的評估，但也不失民主程序以投票表決的方式來達成最終結論。這些程序以及態度，都值得台灣好好省思與學習。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 「嘉磷塞」門（1）？ 是科學、政治、還是金錢主導農業與健康？