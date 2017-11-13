韋恩的食．農．生活》嘉磷塞門（2）–是科學、政治、還是金錢主導農業與健康？

農藥問題或是食安問題，往往不是單純的科學問題，也不是民眾所看見表面的現象，也許與檯面下更深處的金錢、權力、政治糾葛還更大。

韋恩的食．農．生活



接續前文〈嘉磷塞門（1）–是科學、政治、還是金錢主導農業與健康？ 〉嘉磷塞是否可以在歐盟續用，是個太大的問題了，牽扯到的團體、後面的利益、或是有機非基改理念等等非常廣，所以爭議多也是可以意料。只是背後也不免有掀出醜聞來攻擊的手法。

第一個疑似醜聞是「孟山都文件」: 質疑者挖掘出，歐盟食品安全局（EFSA）在2015年進行嘉磷塞的風險評估時，竟然大量抄襲、引用來自於孟山都提出的文件與數據，因此媒體與團體紛紛質疑這樣是偏袒孟山都的做法。（咦，這場景在台灣似曾相似）。

甚至2017年5月，IARC國際癌症研究機構的聘請的毒理學家Christopher Portier（克里斯.波特），他來自美國，曾是多所研究機構的主管，還特別發表公開信給歐盟執行委員會的主席。他認為歐盟的安全評估專家「並未真正統計腫瘤發病率增加的顯著病例」。他同時批評歐洲食安局EFSA太過於依賴企業方面提供的分析報告。

但是歐盟的執行委員會也發表聲明說，絕無此事、純屬誤會，評估絕對公開透明。申請的公司本來就該提供所有安全評估的數據、發表的文獻等等給申請的國家（德國），歐盟有關單位會再依據評估的結果作後續的審查。

歐盟官員在公開回應裡特別強調，「似乎有團體刻意以一連串問題來誤導歐盟當局評估的公正性….當局歡迎大家來監督，但是科學的評估，不應該以短期的政治利益來破壞。」

講得可真是鏗鏘有力，堅持專業的立場與態度值得讚賞，值得台灣學習。

第二個醜聞才剛於十月底爆發，醜聞的當事人就是上面IARC國際癌症研究機構的聘請的毒理學家Christopher Portier（克里斯.波特）先生。這件已經被稱為「嘉磷塞門」的事件，顯露克里斯.波特至少有誠信、沒顧及利益迴避的問題，對IARC國際癌症研究機構的名聲可能是個打擊，也暗示IARC國際癌症研究機構何以特立獨行、堅持嘉磷塞是致癌物的立場。

克里斯.波特博士是IARC的外聘委員，但很積極的主導了評估嘉磷賽致癌等級的委員會運作。在後來經過美國法院透露出來的資料顯示，他至少在同一時間與位於歐洲的一家律師事務所簽約擔任顧問，而且至少有收到住宿等招待，合約裡有提及報酬是16萬美金，而這家律師事務所的案源就是替得到（疑似因為嘉磷塞）癌症的人控告孟山都。在透露出的文件中，可以看出波特先生非常有自信可以主導嘉磷塞列為致癌物。所以這件事看起來讓許多人質疑並大力撻伐。

這些事件看完不免讓人愕然，農藥問題或是食安問題，往往不是單純的科學問題，也不是民眾所看見表面的現象，也許與檯面下更深處的金錢、權力、政治糾葛還更大。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 嘉磷塞門（2）–是科學、政治、還是金錢主導農業與健康？