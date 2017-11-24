韋恩的食．農．生活》日本連基改雞都有了，但可不是為了長出更多雞翅雞腿

◎韋恩的食．農．生活

上次我提到基改蘋果，讓很多人感到驚訝，不過現在，日本連雞都基改了。這下讓更多人吃了個大驚吧。

不過大家可以稍微放心，因為這個基改雞的目的，絕對不是肯X雞的陰謀讓雞長出6隻雞腿、8隻雞翅，而是讓他的蛋產生抗癌藥物，所以我們目前是吃不到基改雞的。

這個研究是由日本日本產業技術綜合研究所（AIST），日本農業和食品產業技術研究機構和Cosmo Bio的科學家共同進行。雞在基改之後，在產出的蛋裡會產生大量的干擾素，干擾素這種蛋白質是可以用來治療多發型硬化症以及癌症的藥物。

目前以傳統的方法生產出來的干擾素非常貴，一微克要價$300-$1000。比如說為了治療如果是治療多發性硬化症，干擾素劑量的使用至少需要30微克以上。因此往往很多癌症患者會因為無法負擔高價的治療藥物，所以放棄治療。日本的研究單位希望明年如果這個生產方式可以通過許可，可以讓治療費用降低一半，更希望未來有一天可以降到原來的十分之一。

雞在基改之後，在產出的蛋裡會產生大量的干擾素，干擾素這種蛋白質是可以用來治療多發型硬化症以及癌症的藥物。 （資料照，彭博）

目前這方法還需要更多的驗證與審核才能面市，不過雞都能夠基改，讓我們對基改技術的應用充滿了驚奇與想像，不過應該也會讓很多人更不安了吧。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 日本連基改雞都有了，但可不是為了長出更多雞翅雞腿