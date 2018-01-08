韋恩的食農生活》「油條」放一年等於有加防腐劑 ？ 什麼？又是TVBS

其實食物不會壞，然後消費者就聯想到防腐劑，然後就覺得這東西有害，似乎已經變成許多人潛在的恐懼，然而這是錯誤的。因為食物容不容易壞其實取決於很多因素的！！！

◎韋恩的食農生活

對的 ，TVBS又來談食安了，大家應該知道怎麼一回事了。昨天TVBS又大有其事的接受一個所謂消費者的投訴，說他買的油條放了一年也沒壞，懷疑油條工廠加了化學防腐劑。但是業者拿出某批的檢驗報告，未檢出防腐劑，連衛生單位也多次稽查，沒有查到含有防腐劑。

其實食物不會壞，然後消費者就聯想到防腐劑，然後就覺得這東西有害，似乎已經變成許多人潛在的恐懼，然而這是錯誤的。因為食物容不容易壞其實取決於很多因素，這些因素大致分為:

產品本身: 食物越乾、水分含量越少、高鹽、高油、高糖、高酸，這些條件都會造成微生物不容易生長，所以不容易壞。

儲存環境: 環境乾燥、低溫、高溫、缺氧的環境，也都造成微生物不容易生長，所以不容易壞。

所以油條本身經過長時間（甚至兩道）油炸，所以水份都大部分都被去除了，本身又含很多油，因此有很多不利微生物的條件。可以放很久我想是合理的，並不需要依靠防腐劑。油炸保存食物，是老祖宗在冰箱發明之前就採用的智慧，像油炸豆皮、豆輪、甚至豬皮等等，都因此可以延長保存時間，其實像泡麵的麵體也是因為油炸所以可以長期保存，但也因此常受到不白之冤。

有很多食物也可以保存很久，不需要依賴防腐劑，除了泡麵、還有罐頭、保久奶等等，都常受到含有防腐劑這種謠言的誤會。其實只要在特殊條件下，食物也是有機會保存很久的，甚至像國外有人把麥當勞漢堡放2年、甚至14年也沒壞的紀錄。更誇張的是，新疆地區考古還從古墓裡挖出過唐朝留下的餅乾點心，外形保存完好，傳說20世紀饑荒時還被人拿去吃掉了，這可稱之為木乃伊餅乾了，我可以保證唐朝絕對沒有化學防腐劑這種東西。

油條這類為散裝食品，保存期限依法不需明確標示有效期限，消費者還是趁新鮮吃掉比較好。放了一年後再來投訴檢舉說沒有壞、有問題，我是覺得很匪夷所思。然後這家油條大廠其實還遭多次遭檢舉，但是衛生單位經多次不定期稽查，其實也沒有查到重大違規。我是覺得案情似乎不太單純啦，媒體難道只是個傳聲筒，不應該要有一些獨立的報導、分析事實的能力嗎?

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活：油條放一年等於有加防腐劑? 什麼? 又是TVBS