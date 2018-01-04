伊朗與西亞世界》刷存在感的伊朗…還有川普

許多西亞國家發生動亂時，西方國家的領導人總是會藉著媒體來呼籲西亞國家要立即改革，甚至要求當權者立即下台；2011年的北非就是如此。但反觀歐美國家的問題也少不了西亞多少，支持度低到破表的領導人比比皆是，卻鮮少看到當權者因此立即下台或立即啟動改革，大家也不會看到西亞國家的領導人對西方政府做什麼要求。當人們習慣了西方價值觀時，自然會將非西方世界的問題放大觀察，以致於明明在各個國家都會出現的狀況，都變成非西方世界的「專利」。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

當許多人選擇與親友團聚用欣賞煙火迎接2018年到來時，同一時間的伊朗卻是以嚴重街頭暴動來展開新的一年。不過，伊朗新年是在每年的3月21日，大多數的伊朗人大概不會在意1月1日這個日子。許久沒有登上國際新聞版面的伊朗，在耶路撒冷、伊斯蘭國等議題鬧得沸沸揚揚之際所爆發的動亂，彷彿有「刷存在感」的意涵，為的是想讓世人知道：「嘿！不要忘了還有我啊！」

從為期近一週的伊朗抗爭中看來，經濟問題似乎是相當重要的抗議標的，大致上是不滿總統羅哈尼（Hasan Rouhani）執政五年來，國內經濟始終沒有好轉，因此釀成近10年來伊朗最大的動盪，而上一次伊朗的動盪為的又是甚麼呢？

從為期近一週的伊朗抗爭中看來，經濟問題似乎是相當重要的抗議標的，大致上是不滿總統羅哈尼執政五年來，國內經濟始終沒有好轉，因此釀成近10年來伊朗最大的動盪。（AFP）

且讓我們將時光先拉回到2009年6月，伊朗總統選舉結束後，選前許多人認為應該當選的穆薩維（Mir-Hossein Mousavi）落敗，群眾遂群起上街反對在不受各方歡迎下卻連任的阿賀馬迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）。過去常聽到許多海外的伊朗人說：「只要阿賀馬迪內賈德還擔任總統，就不回伊朗！」沒想到阿賀馬迪內賈德還擔任了兩任總統，看來有些伊朗人大概有長達8年的時間沒回過家。有伊朗學者提到，阿賀馬迪內賈德任內不論是在內政還是外交上都不討喜，競選連任後又引發動亂，這是精神領導人哈梅內意（Ayatollah Seyyed Ali Khamene’i）始料未及的，為避免往後選舉同樣的問題再次發生，當2017年阿賀馬迪內賈德有意再度參選時，就未能取得候選人的資格。

羅哈尼當選總統後，其看似所謂「溫和」的形象，讓許多輿論直指「德黑蘭的春天來了」。只是許多問題並不是換個看似討喜的人就能解決，而羅哈尼遭到的批判，平心而論是非戰之罪。

上個世紀的70年代，當時伊朗國內經濟發展得尚稱不錯，一樣也有很多人抗議經濟不景氣。到了80、90年代，伊朗在主流輿論較為喜愛的拉夫桑賈尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）與哈塔米（Mohammad Khatami）兩位總統執政時期，也沒能改善伊朗的經濟問題。不過，一國經濟是否積弱不振，有時候也看用的那些人的觀點，若單純參照反政府人士的意見，也許失之偏頗；另一方面，這10年來伊朗的物價上漲幅度確實令人吃驚，但不能忽略外在因素的影響，美國的經濟制裁沒有放鬆的一天，伊朗經濟也就不可能改善的時候。

羅哈尼當選總統後，其看似所謂「溫和」的形象，讓許多輿論直指「德黑蘭的春天來了」。只是許多問題並不是換個看似討喜的人就能解決，而羅哈尼遭到的批判，平心而論是非戰之罪。（AFP）

再回到近期的抗爭中，可聽到不少批判哈梅內意的聲音，但在伊朗，批評哈梅內意也不是一天、兩天的事。伊朗街頭隨處可見何梅尼與哈梅尼意放在同一相框裡的合成照，而餐廳、辦公室、電影院、高樓的牆面也可見懸掛，有些伊朗人對此並不以為然。何梅尼時期，或許革命的氣氛將他推上近乎神的地位，但1989年接續精神領導人的哈梅尼意，支持度顯然無法與何梅尼相比。若從伊朗近代歷史來看，這個所謂的什葉派國家在1979年之前從未有宗教人士掌握政權的經驗。革命之後何梅尼取得政治主導權，在當時是出乎眾人意料的結果。宗教領導政治好壞姑且不論，但政治就是如此，無論是哪一種體制，都有人不喜歡、都有人有意見。

面對國內動盪，哈梅內意將問題源頭外指，認為是「敵人」造成的問題。此舉自然是為了凝聚伊朗人心，但不應是一個最高領袖此時該表現出的氣度，儘管外來敵人的「壓力」與「陰謀」的確曾擾亂過伊朗政局，例如，1953年美國CIA將首相穆沙迪克（Mohammad Mussadiq）拽下台，加上多年來「外國」想方設法的干涉與控制，1979年後反美的伊斯蘭政府對於外國政府不信任，並不難理解。但無論如何，此際首要之務是試圖和緩國內動亂的情緒。看來羅哈尼致力解決問題，從他的發言中可看出他並不認為這是由外人引發的騷動，也同意這確實是人民表達他們對於時局的不滿，政府有必要對此負責。

何梅尼時期，或許革命的氣氛將他推上近乎神的地位，但1989年接續精神領導人的哈梅尼意，支持度顯然無法與何梅尼相比。（AFP）

國際媒體大幅報導之中，仍然透露出一些刻意的偏見，特別是強調幾天下來的暴動中的傷亡數字。抗爭活動中的傷亡不只在伊朗，全世界都看得到。任何國家的政府在處理動亂時傷亡難免，要說伊朗政府特別不在意抗議民眾的人身安全，並不盡公平。

有趣的是，美國總統川普也藉機批判了伊朗的情勢，刷了一下存在感。川普在推特上說：「伊朗政府應該尊重他們人民的權利，包括他們表達自己的權利。這世界正在看著呢！」美國人究竟有多少表達自身想法的權利，有待商榷；伊朗人有沒有表達自身想法的權利，不是川普說了算。

過去，許多西亞國家發生動亂時，西方國家的領導人總是會藉著媒體來呼籲西亞國家要立即改革，甚至要求當權者立即下台；2011年的北非就是如此。但反觀歐美國家的問題也少不了西亞多少，支持度低到破表的領導人比比皆是，卻鮮少看到當權者因此立即下台或立即啟動改革，大家也不會看到西亞國家的領導人對西方政府做什麼要求。當人們習慣了西方價值觀時，自然會將非西方世界的問題放大觀察，以致於明明在各個國家都會出現的狀況，都變成非西方世界的「專利」。部份報導將伊朗這次的抗爭，提高為整個中東局勢動盪的層級，就是相當不必要的「想像」。事實上，我們也不必要認為媒體對於動亂的大幅報導與渲染，對於伊朗政局會產生多大的影響。

此際伊朗的抗爭尚未落幕，之後的發展亦難以斷言。只能說，想像不必太多、批判也不需太多。陰謀論或伊朗政府是否如抗議民眾所言如此貪腐敗壞，都不是我們該切入的觀察角度。至少我們能看出羅哈尼政府正在試圖解決問題，而川普，是此際最唯恐天下不亂的跳樑小丑。