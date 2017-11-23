伊朗與西亞世界》川普否決伊朗核協議後的國際新趨勢

回顧近代伊朗與俄國之間的關係，軍事衝突與外交角力事件俯拾即是，即使到了冷戰時期，蘇聯仍然是伊朗北方的壓力。但隨著伊朗與美國的關係改變，冷戰後的俄羅斯對伊朗而言並不似蘇聯一樣有壓力，這反而逐漸讓伊朗向俄羅斯靠攏。至少面對敘利亞內戰，伊俄態度是趨於一致的。伊朗外交部長的發言，已代表兩國之間正在建立新的關係，這將會是美國在西亞地區所要面對的壓力。新的國際局勢看來將要出現。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

10月，美國總統川普透露有意取消2016年對於伊朗的核子協議。這個情況並不讓人意外，國與國間的關係，本來就沒有任何可以遵循的理論與模式，政權一旦輪替，情勢丕變難免。之前部份輿論與評論認為核子協議訂定之後，「德黑蘭春天」就將來臨，這類的立論的盲點正是缺乏對於歷史層面的理解，僅將一紙協議看作為絕對的真理。其實，兩國關係既已惡化，再走向友好的機率並不高，除非原本佔優勢的一方轉趨於弱勢，或者突然之間兩者共同面臨更大的對手，才有可能相互靠攏。

川普的主張為沙烏地阿拉伯與以色列所支持，但歐洲諸國的立場就不一樣了。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調會延續伊朗核協議，也表示終止伊朗核協議是瘋狂的行徑。歐盟（European Union）表示，「對伊朗的核子協議仍然會執行，畢竟這是歐洲與國際多邊外交關係的重大成果」，但這不代表歐洲與伊朗完全友好，核子協議對歐洲而言具有提高國際地位的作用，讓歐洲不至於完全被美國牽著鼻子走。更何況，此際歐洲政經局勢並不樂觀，找尋其他出口來擺脫困境有其必要。由此看來，無論川普是否心意已決，歐洲都會堅守對伊朗的核協議，更何況目前川普的態度如此強硬，歐洲勢必會更堅持既定立場。

川普透露有意取消2016年對於伊朗的核子協議，而他的主張為沙烏地阿拉伯與以色列所支持。（AFP）

1979年伊朗革命之後，伊朗與美國的關係自此急速惡化。伊朗的領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini）在國際主流輿論中，被賦予邪惡強人的形象。在巴勒維時代，伊朗與美國尚維持友好關係時，伊朗可以發展核子武器。之後掌權的何梅尼立場反美，使得自1980年代開始，國際主流輿論都不停向世人發出警訊：「伊朗將擁有核子武器」（意指伊朗會危害世界和平）。然而，80年代至今30多年過去，我們卻從未看到伊朗挑起區域或者國際間的問題，但這段時間內美國攻打西亞的軍事行動倒是不少。

今日的主流輿論都在問，伊朗與美國該如何言歸於好？特別在美國與伊朗的總統大選之後，各界都在猜測未來兩國關係的走向。其實這個命題應該改為「為什麼伊朗與美國需要友好？」

世人眼中的國際關係似乎有個理想模式：大家都要和平共處，特別是要與美國友好，才能達到「世界和平」的終極目標。一旦有任何國家和美國槓上，就成了邪惡國家、流氓國家。如同北韓，一有動作，各界就瘋狂譴責。但是，同時間難道只有北韓在試射武器？難道美國就沒有？由美國所引爆的炸彈、試射的飛彈總和，可能遠遠多過那些既「邪惡」又「流氓」的國家。美國的軍事擴張就是維繫世界和平，而北韓或一些不討美國喜歡的國家發射些小飛彈，世界就好像要毀滅一樣。

電影《變形金剛》第一集中有一個橋段，當美國方面無法確認未知的軍事威脅時，就斷定可能是北韓在進行擴張軍事的行動，但立即有人回應「我們的國家不也在做一樣的事情？」

即使伊朗在90年代開始，便不斷在國際間拓展外交關係，像是總統哈塔米（Mohammad Khatami）的「文明對話」（Dialogue among Civilisations）主張，看似有可能改變伊朗的對外形象，但隨著2001年9－11事件之後，美國小布希（George W. Bush）總統將伊朗與伊拉克及北韓列入「邪惡軸心」（Axis of Evil）之舉，一度有機會和緩的伊美關係瞬間化為不可能的任務。於是，伊美關係的進展沒有什麼可以討論的空間，兩國相較之下美國仍然佔盡優勢，整體而言，美國不太可能很快地轉變立場，兩國關係當然難有變化。

哈塔米的「文明對話」主張，一度看似有可能改變伊朗的對外形象，但隨著2001年9－11事件之後，美國小布希將伊朗與伊拉克及北韓列入「邪惡軸心」之舉，伊美關係的和緩瞬間化為不可能的任務。（Reuters）

2016年的核協議或許是個突破，但也僅是小石子掉落湖面所激起的一點漣漪。不過，此時川普對伊朗核協議的態度與歐洲不同，代表美國將與歐洲分道揚鑣。當歐洲與伊朗的關係開始靠攏時，在核子議題上，美國可能會出現被歐洲各國孤立的情況，風向可能將不利於美國。

日前，伊朗外交部長薩里夫（Mohammad Javad Zarif）在莫斯科的「伊朗與俄國：五百年合作關係」會議中，提到兩國長久以來的互動關係，在保障中亞與西亞和平與發展中扮演重要角色。當然，這具有對歷史重新解釋的意涵，畢竟，回顧近代伊朗與俄國之間的關係，軍事衝突與外交角力事件俯拾即是，即使到了冷戰時期，蘇聯仍然是伊朗北方的壓力。但隨著伊朗與美國的關係改變，冷戰後的俄羅斯對伊朗而言並不似蘇聯一樣有壓力，這反而逐漸讓伊朗向俄羅斯靠攏。至少面對敘利亞內戰，伊俄態度是趨於一致的。

伊朗外交部長的發言，已代表兩國之間正在建立新的關係，這將會是美國在西亞地區所要面對的壓力。新的國際局勢看來將要出現。

薩里夫的發言，已代表俄伊兩國之間正在建立新的關係，而這將會是美國在西亞地區所要面對的壓力。（AP）

明年初，將有一部論文集《在伊朗的俄國人：卡加王朝時期的外交與權力政治》（Russians in Iran: Diplomacy and the Politics of Power in the Qajar Era）出版，試圖跳脫以往俄國壓制伊朗的既定觀念，從如銀行家、企業家等有別於外交層面的角度，重新檢視19世紀到20世紀初期的伊俄關係。幾年前，英國學者克羅寧（Stephanie Cronin）出版過一本伊俄關係的論文集，代表伊俄關係研究已是這個時期學術研究的新焦點。

美國對於伊朗，或者整體西亞地區的政策，都是延續著二戰之後英國退出後的空缺，所以先理解過去英國對這個區域的外交內涵，才能更為理解現在美國與西亞的關係的演變。只是，英國早已沒落，現階段英國與西亞的關係史也已不是研究重心，伊俄關係的領域逐漸有學者關注，代表主流也該從不同的角度來看西亞了。