伊朗與西亞世界》耶路撒冷事件後巴勒斯坦的週邊局勢發展

耶路撒冷問題不見得會讓沙烏地與美國關係決裂，頂多只是斷了沙烏地對以色列的友好之路。沙烏地對美國、對以色列，就是維持現狀。對於伊朗，關係也不會有所進展。若是沙烏地此時向伊朗靠攏，必然引發美國的反彈，對沙烏地而言，一點好處都沒有。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

在川普正式宣佈耶路撒冷為以色列的首都之後，穆斯林因此為之憤怒的畫面在新聞報導中已屢見不鮮。不過，很難說川普的決策之後會為現狀帶來什麼改變，畢竟穆斯林對於美國與以色列的憤怒也不是因為這件事才有。巴勒斯坦周邊的局勢變動尚言之過早。日前，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，如果沙烏地阿拉伯停止對葉門轟炸、終止對以色列的關係，那伊朗就會與沙烏地和緩緊張關係。羅哈尼對沙烏地的隔空喊話，代表伊沙兩國的關係將會是耶路撒冷事件後衍生的新問題。不過，德黑蘭與利雅德會就此靠攏嗎？

耶路撒冷問題話說從頭

羅哈尼對沙烏地的隔空喊話，代表伊沙兩國的關係將會是耶路撒冷事件後衍生的新問題。（AP）

或許有人會覺得穆斯林沒資格憤怒，因為在《舊約聖經》中已經清楚載明幾千年前耶路撒冷就是猶太人的，但也有不少聖經研究指出，目前的考古資料幾乎無法證明當時有猶太人的存在，大概要到了大衛時期才較有可供考據的文獻，而且可能還不是太大的族群勢力。之後，古代以色列滅亡，耶路撒冷的主導權不斷易手，再加上7世紀至今都是伊斯蘭文化主宰這個區域，早已離開的猶太人實在沒有資格再去要求什麼。更何況仍有眾多猶太人沒有離開過巴勒斯坦，這意味著要在巴勒斯坦建國、甚至要求成為耶路撒冷唯一的主人，並非是當地猶太人考慮的問題。近現代巴勒斯坦與耶路撒冷問題的始作俑者，是歐洲猶太復國主義者（Zionist），而非全世界的猶太人。

引發更多問題的原因是，半個多世紀以來，巴勒斯坦問題與耶路撒冷的歸屬，都不是阿拉伯人或穆斯林所能決定的，擁有主導權的，除了1948年建國的以色列，還有遠在世界另一端的美國。說到這，大家不妨想像一下，若自己的家族在某地已居住幾十年之久，某天有一批自稱其祖先更早之前就居住在這裡的人，強行住進來還說要跟自己共生共存；或者還跑出權勢更大的人，要求家族讓出空間、甚至強迫離開，有任何人可以接受嗎？這都不是宗教問題而是生存問題。易地而處，若我們自己遇到這樣的問題，誰會說自己沒有資格憤怒？就算猶太人非得擠進來巴勒斯坦不可，仇恨的矛頭也應指向當初將他們亡國的亞述與巴比倫，而不是阿拉伯人。

回到沙烏地與伊朗的愛恨情仇

儘管沙烏地對川普的政策有所不滿，但現在的發展尚難以看出是否會動搖沙美關係。而伊朗向沙烏地展現善意，背後的意涵不會太簡單，也許是試探沙烏地的反應，或者是想藉由示好讓沙烏地的處境更加尷尬。沙烏地與美國雖然自二戰以來就建立關係，兩國邦誼也不見得一路都是平穩，而且在巴勒斯坦問題上，沙烏地並不同意美國與以色列的作法。但沙美維持著表面和諧樣貌，雙方互利的好處大過於其他層面的利益。伊朗在二戰後本也是美國的盟友，更是在冷戰時期做為西亞地區對抗蘇俄共產主義的重要國家。伊朗與沙烏地也同時讓美國在西亞享有石油利益的絕對優勢，所謂「雙柱政策」（Twin Pillars Policy）指的就是伊朗與沙烏地這兩支柱子。但1979年革命讓伊朗變了樣，伊朗反美，進而也與沙烏地的關係轉淡。什葉派的伊朗與遜尼派的沙烏地完全不合嗎？從歷史發展來看，並非宗教問題。

半個多世紀以來，巴勒斯坦問題與耶路撒冷的歸屬，都不是阿拉伯人或穆斯林所能決定的，擁有主導權的，除了1948年建國的以色列，還有遠在世界另一端的美國。（EPA）

1979年革命後的伊朗，對美國支持的以色列也採取敵對的態度。當時領導巴勒斯坦人的阿拉法特（Yassir Arafat）前往德黑蘭，向伊朗精神領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini）的革命成果表達祝賀。何梅尼政府與巴勒斯坦建交，德黑蘭從此也不再有以色列使館。如今羅哈尼向沙烏地釋出善意，條件之一就是要沙烏地終止對以色列的關係。但稍早前，沙以兩國才因為共同敵對伊朗而產生合作態勢，轉眼間又因為耶路撒冷問題而變樣。

羅哈尼應是藉機要求沙烏地放下敵對立場，進而形塑出西亞兩大穩定國家一致對抗以色列的氣氛。但事情也不會那麼單純，因為耶路撒冷問題不見得會讓沙烏地與美國關係決裂，頂多只是斷了沙烏地對以色列的友好之路。沙烏地對美國、對以色列，就是維持現狀。對於伊朗，關係也不會有所進展。若是沙烏地此時向伊朗靠攏，必然引發美國的反彈，對沙烏地而言，一點好處都沒有。

不過，另一頭為了敘利亞問題，土耳其與伊朗合作的關係已然建立。羅哈尼對於以色列、美國的批判立場，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也有一致的看法。艾爾多安批判以色列是「殺害孩童」（Killer of Children）的政權，而且是「恐怖主義」政權。就在沒多久前，沙烏地、以色列、美國組成的「復仇者聯盟」，與伊朗、土耳其、俄國的「正義聯盟」的對抗態勢才成形，此時川普的決定有可能讓沙烏地不完全成為「復仇者聯盟」的一份子，但伊朗與土耳其的關係卻在此時更加穩固。然而，就耶路撒冷問題來看，以色列在西亞地區已經遭到滿大程度的孤立，而美國的國際形象只會更差。當然沒有人想走向戰爭，但很顯然的，美國越來越難有處理西亞問題的有效策略。不過，美國歷任總統與政府除了發動戰爭以外，也沒有處理西亞問題的智慧就是。

土耳其與伊朗合作的關係已然建立。羅哈尼對於以色列、美國的批判立場，土耳其總統艾爾多安也有一致的看法。（AFP）

總之，川普的決定有利於以色列的生存，讓以色列在巴勒斯坦仍然站穩腳跟，絲毫不為所動，而最後動盪的仍是阿拉伯世界，被主流媒體批判的還是穆斯林。

耶路撒冷的歸屬問題也使得伊朗與沙烏地的關係撲朔迷離，伊朗試圖藉機減緩沙烏地的敵意，但沙烏地卻可能維持現狀。儘管表面上看來將會有巨大變動，但伊朗與沙烏地這些巴勒斯坦的周邊國家，最多就只會隔空喊話而已。其實，無論往後沙烏地如何回應伊朗，大概都比不上先看美國現在該如何應對穆斯林的憤怒來得重要了。