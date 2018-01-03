自由開講》統派人士的謬論

◎郭靖
有統派人士說， 台灣為什麼現在可以選自己的總統，有自己的政府和軍隊？在日本統治50年都不能有？因為台灣有阿歐西（R.O.C）主權。二戰後，日本歸還台灣主權給中國（兩岸人民）。所以台灣現在可以選中華民國的總統，有中華民國的政府和軍隊。因為中華民國（Republic of China）有China（中國）之名。
顯然以上看法是腦筋不清楚的糊塗蛋，畢竟台灣現在可以選自己的總統，是民眾流血流汗多年奮鬥爭取的結果，不是獨裁者的慈悲。如果沒有當年美麗島人士的奮鬥、林義雄家屬與陳文成的無辜犧牲，以及鄭南榕為大家爭取百分百言論自由而自焚，現在台灣恐怕還在戒嚴中，總統仍然由第一屆萬年國會老賊「推舉」，其職位也很可能「父傳子再子傳孫」，國民黨還是唯一「合法」政黨。
如果沒有當年美麗島人士的奮鬥、林義雄（中）家屬與陳文成（右）的無辜犧牲，以及鄭南榕（左）為大家爭取百分百言論自由而自焚，現在台灣恐怕還在戒嚴中，總統仍然由第一屆萬年國會老賊「推舉」，其職位也很可能「父傳子再子傳孫」，國民黨還是唯一「合法」政黨。 （報社合成照）
也有人說，若台獨人士認為阿歐西早已滅亡，那就帶種拒領阿歐西的鈔票，把家中印有阿歐西的護照/土地所用權狀/身份證...全部丟出來，也別領18%，丟出來讓我領。這也是腦筋不清楚的糊塗蛋一個，畢竟大家所領的薪水是國家主人–勞工、農民、漁民與上班族的納稅錢，與阿歐西有何關係？鈔票上之所以有阿歐西圖騰，是當初國民黨製作並強迫大家接受，價值在人民的勞務，不在鈔票本身。
十八趴更是國民黨收買特定族群的設計，以致國家債台高築，長期低所得的年輕人卻要繳稅給高所得的特定族群享受，這些族群中有許多「亂七八糟」的人，如與匪勾結、出賣國家機密、虐待小兵致死、性騷擾女下屬，還有許多假公濟私、混水摸魚者，如一年請三百天假還能爽退的女校長，家財萬貫還能領十八趴者，可謂不公不義，莫此為甚！
這些人還以為「中華」與「中國」不同，ROC與PROC也不一樣，可說掩耳盜鈴，自欺欺人，畢竟ROC在聯合國所有權益已經被PROC取代，國際社會老早將以上兩者視同China，只有一些統派人士還在自爽。
（教師）
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