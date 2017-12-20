自由開講》可笑的王炳忠

◎展昭

調查局對新黨王炳忠等人發動搜索及約談， 統派人士批評有如白色恐怖重現，簡直是「綠色恐怖」。 作家蔡亦竹則在臉書上表示，那些高喊綠色恐怖的人大可以放心， 至少王炳忠不會在幾天之後變成一具死屍，還要家屬去領。

新黨青年委員會召集人王炳忠疑涉犯「國家安全法」，住家19日早晨被檢調搜索，調查員於中午將王炳忠帶離住所約談。王炳忠上車前不斷高喊「白色恐怖」。（資料照，記者羅沛德攝）



沒錯，民進黨不會如國民黨那麼下流， 以前白色恐怖是不用搜索票就可以直接用槍把人押走，也沒有審判， 從此失蹤在人間，事件不可勝數，如陳能通、陳澄波、 張七郎與陳文成等命案。反之，「綠色恐怖」 則有檢察官持法官給予的搜索票，光明正大逮捕不法份子，還容許「 直播」，兩者天差地遠，如何相提病論？ 王炳忠等人說自己被小英政府政治迫害，無異於往自己臉上貼金。



據報導，王炳忠可能從事不法情報工作， 蒐集台灣獨派人士資料回報中國，涉嫌利益交換與違反國安法， 所以被查緝，原因可能與其「家學淵源」可觀。據了解， 其父親王進步，少年時期即懷中國統一理想，曾籌組中華復興黨， 主張打倒共產黨、推翻國民黨以拯救中華民國，很奇特的思想， 共產黨與國民黨會喜歡這樣的人嗎？難怪其兒子思想也很奇怪。



王炳忠認為，海峽兩岸的中國人不應繼續內部分裂， 他與侯漢廷等新黨黨員主張臺灣是中華人民共和國的一部分， 認同兩岸統一。他反對呂秀蓮前副總統提倡的全面徵兵制， 在臉書回應「何苦全民皆兵？何不和平統一？」 他認為台灣僅需保持簡單自衛力量， 其餘則交由中華人民共和國負責保護台灣， 等於主張台灣效法香港的「一國兩制」！這種人選舉會上才怪。



這種人腦筋是否有問題？不知是怎麼考進建中或台大的？ 建中或台大有這樣的校友，實在很丟臉， 難怪2014年11月29日， 九合一大選中選會開票統計結果顯示， 王炳忠在新北市第四選區裡僅獲得4399票， 由於遠遠不及該選區的當選門檻18,000票，得票率僅有1. 57%，確定落選。可說是不自量力，只有白癡才會投給這種人， 如同投給「Bumbler」馬一樣。



2011年，他加入新黨。2012年4月， 新黨主席郁慕明開始培訓王炳忠成為新黨青年軍的代表人物之一， 與林明正、侯漢廷並列，是新黨大力栽培的青年「才俊」。 2013年4月4日，他以台灣青年代表身份， 隨新黨主席郁慕明至黃帝陵思源林參與植樹典禮。 這種腦筋有問題的人能代表台灣青年嗎？明明是糊塗蛋一個， 只有新黨這種政黨才會把他視為「才俊」！



2014年10月124日，為抗議林飛帆得到台大的學生利他獎， 率眾至台大社科院抗議，並闖入院長室，被不滿的台大學生唱《 中華民國頌》來諷刺他。 2015年9月3日到中國大陸參加閱兵觀禮。三年前， 他在抗議太陽花學運時，高唱《中華民國頌》唱得很破，丟人現眼， 難怪被許多網友消遣。



2015年， 王炳忠被新黨正式提名2016年2016年中華民國立法委員選舉 中列為不分區立委名單排行第6名，而新黨之政黨票得票率未及5% 門檻，故落選。 王炳忠於2017年12月9日至16日期間隨同新黨主席郁慕明訪 問中國大陸。王炳忠如此屢次隨大統派的新黨出訪中國， 不被檢調懷疑也真難；夜路走多了，難免遇到鬼。



王炳忠與太陽花學運總指揮陳為廷為建中相差3屆學長學弟關係， 但是格局差很多。陳為廷憂國憂民，2014年3月18日， 率領太陽花學運領立法院，擋下黑箱服貿， 其政治領念始終服膺自由、民主與人權，人民是國家主人； 王炳忠則認為他與林飛帆所領導的學生運動是在「綁架」國會， 其政治領念始終服膺專制與獨裁體制，即使當人家「奴隸」 也在所不惜！



新黨這些人以前是國民黨的鐵桿忠貞份子，極端反共， 也逼迫台灣人跟他們一起高喊反共，如今只因國民黨垮台， 外省族群無法再執政以便可以「吃香喝辣」，就像變色龍一樣， 搖身一變，變成投共馬前卒，所以台灣當前的困境，不僅在於外患， 更在於內憂。



建中與台大畢業的王炳忠，卻加入這種無格的政黨， 遠不如其建中學弟陳為廷，也令建中與台大蒙羞。

（教師）

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