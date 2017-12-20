自由開講》可笑的王炳忠

◎展昭
調查局對新黨王炳忠等人發動搜索及約談，統派人士批評有如白色恐怖重現，簡直是「綠色恐怖」。作家蔡亦竹則在臉書上表示，那些高喊綠色恐怖的人大可以放心，至少王炳忠不會在幾天之後變成一具死屍，還要家屬去領。
新黨青年委員會召集人王炳忠疑涉犯「國家安全法」，住家19日早晨被檢調搜索，調查員於中午將王炳忠帶離住所約談。王炳忠上車前不斷高喊「白色恐怖」。（資料照，記者羅沛德攝）
沒錯，民進黨不會如國民黨那麼下流，以前白色恐怖是不用搜索票就可以直接用槍把人押走，也沒有審判，從此失蹤在人間，事件不可勝數，如陳能通、陳澄波、張七郎與陳文成等命案。反之，「綠色恐怖」則有檢察官持法官給予的搜索票，光明正大逮捕不法份子，還容許「直播」，兩者天差地遠，如何相提病論？王炳忠等人說自己被小英政府政治迫害，無異於往自己臉上貼金。
據報導，王炳忠可能從事不法情報工作，蒐集台灣獨派人士資料回報中國，涉嫌利益交換與違反國安法，所以被查緝，原因可能與其「家學淵源」可觀。據了解，其父親王進步，少年時期即懷中國統一理想，曾籌組中華復興黨，主張打倒共產黨、推翻國民黨以拯救中華民國，很奇特的思想，共產黨與國民黨會喜歡這樣的人嗎？難怪其兒子思想也很奇怪。
王炳忠認為，海峽兩岸的中國人不應繼續內部分裂，他與侯漢廷等新黨黨員主張臺灣是中華人民共和國的一部分，認同兩岸統一。他反對呂秀蓮前副總統提倡的全面徵兵制，在臉書回應「何苦全民皆兵？何不和平統一？」他認為台灣僅需保持簡單自衛力量，其餘則交由中華人民共和國負責保護台灣，等於主張台灣效法香港的「一國兩制」！這種人選舉會上才怪。
這種人腦筋是否有問題？不知是怎麼考進建中或台大的？建中或台大有這樣的校友，實在很丟臉，難怪2014年11月29日，九合一大選中選會開票統計結果顯示，王炳忠在新北市第四選區裡僅獲得4399票，由於遠遠不及該選區的當選門檻18,000票，得票率僅有1.57%，確定落選。可說是不自量力，只有白癡才會投給這種人，如同投給「Bumbler」馬一樣。
2011年，他加入新黨。2012年4月，新黨主席郁慕明開始培訓王炳忠成為新黨青年軍的代表人物之一，與林明正、侯漢廷並列，是新黨大力栽培的青年「才俊」。2013年4月4日，他以台灣青年代表身份，隨新黨主席郁慕明至黃帝陵思源林參與植樹典禮。這種腦筋有問題的人能代表台灣青年嗎？明明是糊塗蛋一個，只有新黨這種政黨才會把他視為「才俊」！
2014年10月124日，為抗議林飛帆得到台大的學生利他獎，率眾至台大社科院抗議，並闖入院長室，被不滿的台大學生唱《中華民國頌》來諷刺他。2015年9月3日到中國大陸參加閱兵觀禮。三年前，他在抗議太陽花學運時，高唱《中華民國頌》唱得很破，丟人現眼，難怪被許多網友消遣。
2015年，王炳忠被新黨正式提名2016年2016年中華民國立法委員選舉中列為不分區立委名單排行第6名，而新黨之政黨票得票率未及5%門檻，故落選。王炳忠於2017年12月9日至16日期間隨同新黨主席郁慕明訪問中國大陸。王炳忠如此屢次隨大統派的新黨出訪中國，不被檢調懷疑也真難；夜路走多了，難免遇到鬼。
王炳忠與太陽花學運總指揮陳為廷為建中相差3屆學長學弟關係，但是格局差很多。陳為廷憂國憂民，2014年3月18日，率領太陽花學運領立法院，擋下黑箱服貿，其政治領念始終服膺自由、民主與人權，人民是國家主人；王炳忠則認為他與林飛帆所領導的學生運動是在「綁架」國會，其政治領念始終服膺專制與獨裁體制，即使當人家「奴隸」也在所不惜！
新黨這些人以前是國民黨的鐵桿忠貞份子，極端反共，也逼迫台灣人跟他們一起高喊反共，如今只因國民黨垮台，外省族群無法再執政以便可以「吃香喝辣」，就像變色龍一樣，搖身一變，變成投共馬前卒，所以台灣當前的困境，不僅在於外患，更在於內憂。
建中與台大畢業的王炳忠，卻加入這種無格的政黨，遠不如其建中學弟陳為廷，也令建中與台大蒙羞。
（教師）
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