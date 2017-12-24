自由開講》論國民黨的「烏賊戰術」

◎郭靖

最近許多人在談新黨的忠誠問題時， 一些藍營人士就類比國民黨以前的白色恐怖， 認為民進黨與以前的國民黨類似，藉以降低自己的罪惡感。



其中有一位說，一九九九年開始，李登輝與陳水扁政府公布了一○ 六一名白色恐怖時期的槍決名單；後來在二○一三年， 北京也公布了八四六名白色恐怖時期在台灣遭到死刑的地下工作者名 單（另有一百五十餘人姓名未確認）。這兩份名單幾乎完全重疊， 證實了白色恐怖時期主要是紅案。



他所出示「證據」 是北京西山國家森林公園修建無名英雄廣場的銘文：「 二十世紀五十年代，大批無名英雄為國家統一、 人民解放秘密赴台灣執行任務，犧牲於台灣馬場町一帶。 不論在戰火紛飛的年代，還是在普天歡慶新中國誕生的時刻， 他們始終堅守隱蔽戰線，直到用熱血映紅黎明前的天空， 用大愛與信仰鑄就不滅的靈魂。」試問， 中國會自動公佈潛伏匪諜名單嗎？會這麼笨嗎？



這是國民黨一貫為蔣介石「擦屁股」的說法。換言之， 他們的意思是，那些人都是「死有餘辜」，蔣介石「沒有」 冤枉他們，因為他們都是「共匪」的「同路人」， 準備利用內亂從中「赤化」台灣。 如果那些人都是來自大陸的人士也罷， 問題是也有不少世居在台灣的台灣人， 有些還是年輕的婦女知識分子，這些人有去過中國大陸嗎？ 有可能只因參加讀書會就變成中共的「同路人」嗎？



國民黨人從不提他們在中國大陸之所以失敗， 以及在台灣之所以發生二二八事件的原因， 只是說都是共黨人士挑撥離間所致， 其實共同原因就是官員貪汙腐敗與殘忍亂殺人在先， 否則怎麼會被中國與台灣基層民眾唾棄？

以蔣介石為首的那些國府高官，有幾個是好東西？ 貪汙且亂殺人的高官不僅沒有被懲處，事後還能獲加官晉爵， 如彭孟緝、陳儀與柯遠芬等人。



當然孫立人除外， 畢竟孫本人以及其許多部屬也都是白色恐怖的受害人， 其中很多是女性軍官或幹部，都被送到綠島管訓。 孫立人與其部屬都是功在國家的正人君子， 蔣介石與其身旁的高官則剛好是相反， 都是一些忘恩負義的卑鄙小人，對收容他們的台灣人大肆屠殺。 這些受害人可都是當時台灣各界的菁英人士， 國民黨與蔣介石把他們殺害後還污辱他們是「中共同路人」或「 日本皇民」，等於在人家傷口上撒鹽，實在有夠可惡！



當國民黨人無話可說後，常退而求其次，說蔣介石「保衛」與「 建設」台灣，有過也有功，功過可以相抵。試問， 對所有受害者與其家屬而言， 誰會在乎加害者生前有多少虛有其表的勳章？如其「五星上將」 頭銜是誰頒給他的？史達林與毛澤東功勞比他大， 他們有自稱自己是「五星上將」嗎？ 其實保衛台灣的是美國第七艦隊，建設台灣的是人民，不是蔣介石。 蔣介石一心想回老家，哪有心於建設？



如果當年國府不逃難來台，台灣絕不會發生二二八或白色恐怖， 沒有人會枉死，那些死去的菁英人士，絕對可以做得更好， 且沒有人會貪汙，因為日本教育他們要奉公守法。 新黨這些人如何與當年枉死的人是相提並論？人家是真正被冤枉， 新黨這些人敢說被冤枉嗎？近年來這些人經常出入中國， 與其高官見面，平時言行也都很乖張，不讓人懷疑也真難。

如果當年國府不逃難來台，台灣絕不會發生二二八或白色恐怖，沒有人會枉死。（報社合成照）



總之，這些散播歪論的藍營人士，無非又在打「烏賊戰術」， 故意讓大家認為民進黨與國民黨一樣，有如「天下烏鴉一般黑」。

（教師）

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