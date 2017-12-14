自由開講》論余光中與戴振耀

◎ 郭敬

據報導，中山大學榮譽退休教授、詩人余光中以九十歲高齡去世，他在台灣文壇曾颳起不少風雨。1977年，余光中發表「狼來了」，點名批判陳映真、尉天驄、王拓與楊青矗等人，掀起「鄉土文學論戰」。戰火還延燒到政治、經濟層面的意識形態。



資料指出，1977年8月20日余光中刊登「狼來了」一文，指摘「台灣現在已有人公然提倡『工農兵文藝』，暗指這些『工農兵文藝工作者』是共產黨的爪牙。」余光中「狼來了」發表以後，「一時之間，被喻為『血滴子』的大帽子在文壇弄得風聲鶴唳，瀰漫著肅殺的血腥氣息」，也引起國民黨官方的側目，主動攻擊所謂的鄉土文學作家。



在台灣吃香喝辣的余光中，一輩子在台灣訴鄉愁，歧視收留奉養他的台灣人，所以曾發表「鄉愁」一詩，被中共收納在中小學教科書中。問題是，他真的有關心過被迫來台的「中國兵仔」或檢討過製造歷史悲劇的獨裁者嗎？

在台灣吃香喝辣的余光中（右），一輩子在台灣訴鄉愁，歧視收留奉養他的台灣人，所以曾發表「鄉愁」一詩，被中共收納在中小學教科書中。（報社資料照）



最近也剛去世的、終生為農民利益而奔走的戴振耀先生，其回憶錄談到當年在服役時與大陸來台老兵交往的經過，從老兵口中才知道他們怎麼來台灣，每個故事都讓戴振耀震驚。最普遍聽到的，竟然都只是走在路上就被抓，類似遭遇的故事，多到讓戴振耀覺得不可思議而更加同情。



國民黨惡名昭彰的事蹟，連美國前總統吉米卡特都印象深刻，並且在他的回憶錄中也記上一筆。回憶錄說，國共內戰末期，25歲服役於海軍的吉米卡特，隨軍艦到中國青島，親眼目睹國民黨軍隊公然在街頭強拉男子，並且以刺刀脅迫充軍，可見國民黨對人權的迫害是有國際認證的。



當年包括蔣家在內的許多國府高官，幾乎都全家移民到台灣，佔據日據時代留下的許多豪宅，享受闔家團圓的天倫之樂，然而許多中下階層的老兵，卻無此福分，而是如同奴隸一般被逼當兵，為國民黨貪腐政權賣命。國民黨實在是不仁不義，卻厚臉皮說自己才是中國正統，代表「自由中國」！



1950年韓戰爆發，美國派第七艦隊防衛台灣海峽後，基本上國府反攻大陸已經無望，蔣介石卻還用戰士授田證欺騙他們，以致許多老兵從青春變成老年，返家無期，苦悶難堪，所以日後才會發生老兵李師科搶劫銀行的案件。國民黨卻欺騙台灣人與老兵說，蔣介石保衛台灣免於被中共赤化，真是鬼扯蛋！



國民黨在大陸無法無天的事實，搞得人家妻離子散、家破人亡的悲劇，由此可見一斑。1987年，在民進黨人士的大力聲援下，國府終於開放老兵返家探親，否則老兵回得了老家嗎？詩人余光中難道不知道這事嗎？余光中寫那麼多新詩，除了無病呻吟的「鄉愁」外，可曾積極為老兵返家仗義執言？



余光中一生心在中國，歌頌獨裁者，沒有為老兵仗義執言；戴振耀一生心在台灣，譴責獨裁者，終生為農民與老兵仗義執言。



（教師）

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