瞭望之窗》我們還需要更多的崔天凱與李克新嗎？

再多一些諸如崔天凱和李克新之流人士，台美關係反而可以更為躍進，台灣與中國更會走愈遠。因為諸如「台灣旅行法」與「國防授權法」中有關增進台美關係的部份文字，無論是否真的對行政部門具有約束力，都不能抹煞它係代表美國多數國會意見的事實，而美國國會代表的就是美國民意。即使川普不見得會立即遵守執行，它象徵的意涵正是美國對台灣安全與尊嚴的重視，部份藍營人士與統媒不必消極看待。

托克維爾

中國官員想要在台灣成為「網紅」或是激化台灣人民的「反中」情結很簡單，只要多說些「幹話」即可。

早年社群媒體還不算發達時，中國前副總理吳儀在「世界衛生大會」（WHO）率隊阻撓台灣參與這國全球衛生安全組織，當時台灣正受SARS之苦，急待國際社會協助。吳儀那一句「邀請台灣參加ＷＨＯ是於法不符、於理不容、於情不合」，再加上中國官員沙祖康怒斥台灣媒體的名言「誰理你們！」，深深傷害台灣人民，也屢屢成為加深台灣人民對中國反感的催化劑。

事過境遷，今年年初台灣派出以前行政院長游錫堃為首的代表團，赴美國華府參加新任總統川普就職典禮，中國駐美大使崔天凱怒批台灣代表團是「奴才」心態。外交官必須嫻熟扮演「黑臉」與「白臉」，但多數時候，這位中國駐美大使經常以扮演「黑臉」為樂。例如，2015年6月，當時歐巴馬政府與北京在南海問題爭執不下之際，崔天凱公開「教誨」華府，「南海問題是天下本無事， 庸人自擾之」；2017年6月，換成川普當總統宣佈對台軍售，崔天凱不改大炮本色，批評美國「屢教不改」，一副置美國人於其腳下的不可一世高姿態。

今年年初台灣派出以前行政院長游錫堃為首的代表團，赴美國華府參加新任總統川普就職典禮，中國駐美大使崔天凱怒批台灣代表團是「奴才」心態。（圖：中國駐美大使館）

最新登場的主角是中國駐美公使李克新。他在中國駐美大使館為華府地區中國僑民與留學生所舉行的講座會中語出驚人地說，台美軍艦互訪違反中共的「反分裂國家法」，也嚴重違背美國與中共簽訂的建交公報精神，因此「當美國軍艦抵達高雄港之日，就是武力解放台灣之時」。

李克新此話的背景當然是經過設計，也是中國外交系統的統一說帖，絕非擦槍走火的個人發言。他更是針對川普政府準備簽署國會通過的「2018財政年度國防授權法」（FY2018 NDAA）前的再次公開表態，因為裡頭提到要求美國國防部研擬台美兩國軍艦相互訪問與靠泊的可行性。

在李克新發言之前，中國早已透過各種管道遊說美國國會議員，淡化「國防授權法」有關兩國軍艦互訪等文字上的強度，形成僅是對行政部分的「建議參考意見」，不具約束效果。正如同不久前在美國的社團組織積極向國會運作的「台灣旅行法」，因涉及針對台美高層官員互訪的解禁，也早已被中國駐美大使館視為「反遊說」的對象，最後在關鍵字眼上也折衷為中性用語。過去每逢美國對台軍售風聲四起，美國國務院官員接中國大使館抗議電話也總是接到手軟。

北京挾其長期以來對美國國會議員選舉「綁樁式」的遊說施壓，以及其於華府國會山莊佈建的強勢國會外交資源，的確讓上述兩項國會最原始提案文字到了最後呈現對北京殺傷力較小的效應。再加上白宮事後聲明稿重申川普對「國防授權法」強調擁有憲法保障的最高外交國防權力，也難怪台灣部份藍營人士與統媒跟著北京一搭一唱，刻意消遣此法案對增進台美關係的重要性。

李克新說，台美軍艦互訪違反中共的「反分裂國家法」，也嚴重違背美國與中共簽訂的建交公報精神，因此「當美國軍艦抵達高雄港之日，就是武力解放台灣之時」。（記者曹郁芬攝）

事實上，李克新不過只是個扮「黑臉」的棋子，他基於外交官的本職，既然無法阻止川普簽署此法案，至少也要展現北京強硬態度，避免外界解讀為台美關係精進。但他也可能是過度揣摩上意，根本不清楚此話一出對兩岸關係以及台灣人民對中印象的衝擊。如果真的讓習近平不悅丟了烏紗帽，也只是自作自受。唯一可以確定的是，上至崔天凱，下至李克新的鷹派發言，凸顯的都是中國自傲狂妄的一面。

這也與中國近來屢屢派出軍機巡航台灣週邊海域的行動有關。無論是要測試美國和日本的反應能力，還是向國際展現台灣是其內海，中國軍力有意挑戰「第一島鏈」的刻意動作，只會加深區域與國際對中國崛起的憂慮與警惕。

台灣的自制反應，獲得「美國在台協會」理事主席莫健的肯定和讚揚，畢竟根據「台灣關係法」，美國本來就有義務協助台灣自我防衛並提供必要的防禦性武器。川普有權力決定美軍軍艦會否停靠台灣港口是事實，在何種情境下會進行如今也很難預測，蔡政府低調面對外界詢問亦屬正確策略。以川普熱愛交易的性格，若是據此作為未來與北京談判交涉的籌碼也不令人驚訝。更遑論軍艦停泊台灣或美軍軍機停降台灣的條件也並非鐵板一塊。

2009年台灣遭受莫拉克風災重擊，美軍一架KC-130J運輸機運送120捲防水塑膠布抵台，支援救災；2015年4月1日的「愚人節」，兩架美國海軍陸戰隊的F-18戰鬥機降落台南，隔日美軍Ｃ-130運輸機也降落。創下台美自1979年斷交後，美國軍機不遮蓋軍徽而降落台灣空軍基地的紀錄。如此基於緊急情況或預防性迫降與停泊修補的情境，算不算踩到北京的「紅線」？甚或如果朝鮮半島發生戰爭，衍生出相關台美兩國必須借用台灣的機場或港口等葙關軍事協助事宜，屆時中國真敢如李克新揚言「將用武力解放台灣嗎」？

最後，美國被中國外交官如此拐彎抹角地指著鼻子警告，愛面子的川普豈能忍得下這口氣？美國國家尊嚴又將被置於何處？再多一些諸如崔天凱和李克新之流人士，台美關係反而可以更為躍進，台灣與中國更會走愈遠。因為諸如「台灣旅行法」與「國防授權法」中有關增進台美關係的部份文字，無論是否真的對行政部門具有約束力，都不能抹煞它係代表美國多數國會意見的事實，而美國國會代表的就是美國民意。即使川普不見得會立即遵守執行，它象徵的意涵正是美國對台灣安全與尊嚴的重視，部份藍營人士與統媒不必消極看待。

至於習近平完成十九大後的權力鞏固，也在對台政策上提出有軟有硬的說法，在新的國台辦人事尚未就位前，兩岸最需要的是「耐心的賽局」，靜觀其變，而非如李克新之流的流氓叫囂之舉。